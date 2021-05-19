Грузооборот российских портов в апреле 2021 года: выросла перевалка черных металлов

Более подробная аналитика доступна по ПОДПИСКЕ. Подписаться

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, грузооборот всех морских портов России в апреле 2021 года снизился на 3,2% относительно показателя аналогичного месяца 2020 года.

Отрицательная динамика наблюдается в экспорте (-1,5%) и каботаже (-28%), положительная – в транзите (+0,8%) и импорте (+9,6%).

В структуре грузооборота всех морских портов России почти половина приходится на нефтеналивные грузы. В отчетном месяце доли нефти и нефтепродуктов от общего объема перевалки составляли 27,4% и 18,1% соответственно. На уголь и кокс в апреле 2021 года приходилось 26,7%.

Самая высокая динамика была в сегменте накатных грузов (ро-ро), перевалка которых увеличилась на 40,8%. Черных металлов было обработано на 38,8% больше, чем в апреле 2020 года, оборот рефгрузов вырос на 36,3%.

Наибольшее снижение объемов произошло в перевалке грузов на паромах (-61%), зерна (-59%), а также руды (-42,7%).

В апреле 2021 года доля Балтийского бассейна в общем грузообороте всех морских портов РФ составляла 30%, Азово-Черноморский бассейн обработал 29,7%, на Дальневосточный, Арктический и Каспийский приходилось 28,3%, 11,2% и 0,8% соответственно.

Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.