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В Дудинке готовятся к плановому затоплению причалов
18.05.2021

В Дудинке готовятся к плановому затоплению причалов

    • Заполярный транспортный филиал «Норникеля» готовится к завершению зимней морской навигации и началу паводкового периода.

    Зимняя навигация началась 1 ноября 2020 года и, по прогнозу, продолжится до 23 мая, сообщает пресс-служба «Норникеля». В настоящее время с начала навигации в Дудинском морском порту (принадлежит Заполярному транспортному филиалу «Норникеля») обработано 57 судов морского ледового класса. В ходе зимней навигации они перевезли более 751 тыс. тонн различных грузов. В частности, в Дудинку было доставлено более 393 тыс. тонн груза, отправлено более 357 тыс. тонн Для сравнения, объем грузооборота прошлой зимней навигации (2019-2020 года) составил около 777 тыс. тонн.

    До начала межнавигационной паузы, которая длится около месяца, портовикам предстоит обработать еще как минимум шесть морских судов, которые, по предварительным данным, доставят в Дудинку около 39 тыс. тонн груза и увезут 18,6 тыс. тонн.

    «Морской порт Дудинки является уникальным по гидрологическим факторам: это единственный в мире порт, причалы которого планово затапливаются паводковыми водами каждую весну. Портовики работают в таких условиях не первый год, они научились прогнозировать приближение паводка и заблаговременно готовиться к нему, – говорится в пресс-релизе компании. – Задолго до начала поступления талой воды на причалы все инженерно-технические сооружения и имущество филиала эвакуируются и перемещаются на незатапливаемую отметку. Еще до начала мая с причалов вывезены портальные краны «Кировец», транспортировать планируется и ранее заскладированные грузы. В последнюю очередь, для сокращения межнавигационной паузы, на незатапливаемые отметки направят мобильные краны Liebherr, обеспечивающие работу порта вплоть до поступления воды на причалы».

    На время паводка все погрузочно-разгрузочные работы на затапливаемой части причалов прекращаются. После ледохода причальная инфраструктура порта восстанавливается от его последствий. Штаб по подготовке к летней навигации ежегодно определяет точные объемы восстановительных работ и намечает сроки их выполнения.

    Параллельно на причалах высокой воды в обычном режиме обрабатываются речные суда. Обработка морских судов производится в рейдовых условиях с помощью плавкрана и барж.

    По предварительному прогнозу специалистов-гидрологов, в 2021 году затопление морских причалов с отметкой 8 м в Дудинке ожидается 22-24 мая. Ледоход в этом году ожидается 4-7 июня.


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