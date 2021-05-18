«Новатэк» планирует запустить «Арктик СПГ» досрочно

Президент РФ Владимир Путин и председатель правления ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон обсудили результаты работы компании в 2020 году и планы развития.

На встрече глава «Новатэка» рассказал о крупнейших проектах, в частности, связанных с добычей, транспортировкой и реализацией сжиженного природного газа.

Так, по словам Михельсона, проект «Ямал СПГ» работает на 114% от проектной мощности. «В прошлом году мы уже произвели 50 млн тонн, если считать с начала запуска проекта. [Мы производим] пять процентов от мирового производства СПГ», – цитирует пресс-служба Кремля Л.Михельсона.

Далее он рассказал о ходе реализации проекта «Артик СПГ-2». «Я считаю, самая большая заслуга по прошлому году, несмотря на ковид, три месяца было очень сложно, но мы не вышли из графика реализации нашего проекта «Арктик СПГ-2, – сказал он. – Пуск первой линии – 2023 год, второй линии – 2024 год. Раньше планировали третью линию в 2026 году, но сейчас, я думаю, линии будут [запущены] в 2023-м, 2024-м, 2025-м. 19,8 миллиона тонн».

Л. Михельсон отметил уникальность линии сжижения. «Размер – 330 м на 150, высотой 90 [метров], и всё это весит 670 тыс. тонн. Здесь полный цикл сжижения. Технология сама линдовская, мы купили. Немецкая, Linde. Первая была APCI для «Ямал СПГ», сейчас – линдовская технология. Мы купили с большим запасом этих лицензий, вопросов нет. И самое главное, дальше тоже хотел Вам сказать, что на третьей линии главный криогенник будет уже построен в России «Северсталью» совместно с Linde», – сказал Л.Михельсон, показав президенту слайды по созданию платформ и заводов. «Все это занимает где-то 400 гектаров. На сегодняшний день там работают порядка 19 тысяч человек, рабочих мест», – добавил он.

Глава «Новатэка» также отметил, что компания строит СПГ-заправки по «зеленой технологии». И они лучше, чем в Германии. «У нас лучше. Мы строим многопрофильные, можно заправляться и СУГом (сжиженные углеводородные газы), а можно заправляться и СПГ, и некоторые заправки даже компримированные, в зависимости от двигателя. И делаем большую совместную работу – спасибо КамАЗу – по переводу [двигателей], Минпром включился», – пояснил Л.Михельсон.

В планах компании на 2024–2030 годы – произвести еще четыре линии сжижения общей мощностью более 26 млн тонн.

«И плюс еще «Звезда» будет загружена, каждый год по пять танкеров, это где-то 26–30 танкеров до 2030 года. Прикинули – где-то 0,15 процента ВВП ежегодно будет приносить только эта стройка», – добавил глава «Новатэка».

Также Л.Михельсон рассказал, что «Новатэк» обсуждает с Росатомом и Росатомфлотом начало круглогодичной навигации по Северному морскому пути уже с 2023 года. «Нам это очень надо, обсуждаем с Росатомом, с Росатомфлотом ледокольным – в 2023 году, все-таки с 2023 на 2024 [год], выйти уже на круглогодичную [навигацию]».

Он отметил, что компания в январе-феврале этого года совместно с «Совкомфлотом» и Росатомом осуществила «уникальные рейсы». «И это еще один, а может быть, даже два шага к круглогодичной эксплуатации Северного морского пути», – сказал Л.Михельсон.

Глава «Новатэка» также рассказал, что изменена конструкция газовозов для проекта «Арктик СПГ». «Всего на 1,2 метра Уже, и конфигурация носа, и скорость во льдах полутораметровых на 1,6 узла больше. «Звезда» уже произвела резку стали под третий танкер».

«Как раз в рамках указа к 2030 году загрузка обеспечит 64 миллиона тонн СПГ, 90 миллионов тонн грузов по Северному морскому пути. И в марте принято было постановление правительства с выходом на 140 миллионов тонн СПГ к 2035 году. Львиную долю можно будет сделать как раз на этих производствах», — резюмировал Л.Михельсон.