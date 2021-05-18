Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
«Новатэк» планирует запустить «Арктик СПГ» досрочно
18.05.2021

«Новатэк» планирует запустить «Арктик СПГ» досрочно

    • Президент РФ Владимир Путин и председатель правления ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон обсудили результаты работы компании в 2020 году и планы развития.

    На встрече глава «Новатэка» рассказал о крупнейших проектах, в частности, связанных с добычей, транспортировкой и реализацией сжиженного природного газа.

    Так, по словам Михельсона, проект «Ямал СПГ» работает на 114% от проектной мощности. «В прошлом году мы уже произвели 50 млн тонн, если считать с начала запуска проекта. [Мы производим] пять процентов от мирового производства СПГ», – цитирует пресс-служба Кремля Л.Михельсона.

    Далее он рассказал о ходе реализации проекта «Артик СПГ-2». «Я считаю, самая большая заслуга по прошлому году, несмотря на ковид, три месяца было очень сложно, но мы не вышли из графика реализации нашего проекта «Арктик СПГ-2, – сказал он. – Пуск первой линии – 2023 год, второй линии – 2024 год. Раньше планировали третью линию в 2026 году, но сейчас, я думаю, линии будут [запущены] в 2023-м, 2024-м, 2025-м. 19,8 миллиона тонн».

    Л. Михельсон отметил уникальность линии сжижения. «Размер – 330 м на 150, высотой 90 [метров], и всё это весит 670 тыс. тонн. Здесь полный цикл сжижения. Технология сама линдовская, мы купили. Немецкая, Linde. Первая была APCI для «Ямал СПГ», сейчас – линдовская технология. Мы купили с большим запасом этих лицензий, вопросов нет. И самое главное, дальше тоже хотел Вам сказать, что на третьей линии главный криогенник будет уже построен в России «Северсталью» совместно с Linde», – сказал Л.Михельсон, показав президенту слайды по созданию платформ и заводов. «Все это занимает где-то 400 гектаров. На сегодняшний день там работают порядка 19 тысяч человек, рабочих мест», – добавил он.

    Глава «Новатэка» также отметил, что компания строит СПГ-заправки по «зеленой технологии». И они лучше, чем в Германии. «У нас лучше. Мы строим многопрофильные, можно заправляться и СУГом (сжиженные углеводородные газы), а можно заправляться и СПГ, и некоторые заправки даже компримированные, в зависимости от двигателя. И делаем большую совместную работу – спасибо КамАЗу – по переводу [двигателей], Минпром включился», – пояснил Л.Михельсон.

    В планах компании на 2024–2030 годы – произвести еще четыре линии сжижения общей мощностью более 26 млн тонн.

    «И плюс еще «Звезда» будет загружена, каждый год по пять танкеров, это где-то 26–30 танкеров до 2030 года. Прикинули – где-то 0,15 процента ВВП ежегодно будет приносить только эта стройка», – добавил глава «Новатэка».

    Также Л.Михельсон рассказал, что «Новатэк» обсуждает с Росатомом и Росатомфлотом начало круглогодичной навигации по Северному морскому пути уже с 2023 года. «Нам это очень надо, обсуждаем с Росатомом, с Росатомфлотом ледокольным – в 2023 году, все-таки с 2023 на 2024 [год], выйти уже на круглогодичную [навигацию]».

    Он отметил, что компания в январе-феврале этого года совместно с «Совкомфлотом» и Росатомом осуществила «уникальные рейсы». «И это еще один, а может быть, даже два шага к круглогодичной эксплуатации Северного морского пути», – сказал Л.Михельсон.

    Глава «Новатэка» также рассказал, что изменена конструкция газовозов для проекта «Арктик СПГ». «Всего на 1,2 метра Уже, и конфигурация носа, и скорость во льдах полутораметровых на 1,6 узла больше. «Звезда» уже произвела резку стали под третий танкер».

    «Как раз в рамках указа к 2030 году загрузка обеспечит 64 миллиона тонн СПГ, 90 миллионов тонн грузов по Северному морскому пути. И в марте принято было постановление правительства с выходом на 140 миллионов тонн СПГ к 2035 году. Львиную долю можно будет сделать как раз на этих производствах», — резюмировал Л.Михельсон.


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    02.04.2021
    MSC не рассматривает Севморпуть в качестве альтернативы Суэцкому каналу
    СМП как невежественные амбиции исследователей-путешественников 18-го века
    MSCАрктикаДекарбонизацияКонтейнерные перевозки
    0
    01.02.2021
    Зачем Boeing возит самолеты на поезде через пол-Америки
    Многие любители авиации знают один факт: фюзеляжи для будущих самолетов Boeing 737 выпускают в […]
    BoeingБоингБоинг 737Железная дорога
    0
    01.02.2021
    140 млн тонн СПГ к 2035 году
    Заместитель председателя правительства Александр Новак провёл совещание о ходе подготовки Долгосрочной программы развития производства […]
    ПравительствоСПГСПГ-заводСПГ-проекты
    0
    12.03.2021
    «Новатэк» попросил фиксировать в валюте тарифы на перевалку СПГ
    «Новатэк» попросил правительство дать возможность устанавливать тарифы в валюте на перевалку сжиженного природного газа […]
    АрктикавалютаИнвестицииКамчатка
    0
    12.03.2021
    Shell зафрахтовал 10 крупнотоннажных нефтяных танкеров на СПГ
    Shell зафрахтовал 10 крупнотоннажных нефтяных танкера. Соглашения на четыре танкера Shell подписал с Advantage […]
    ShellСПГтанкеры
    0
    15.04.2021
    Первый гибридный автомобилевоз UECC сдан
    United European Car Carriers (UECC) принял в эксплуатацию свой первый гибридный автомобилевоз, сообщили SeaNews […]
    UECCАвтомобилевозгибридСПГ
    0
    03.03.2021
    Мангазейский морской ход
    В конце XVI века военная экспедиция Ермака нанесла решительное поражение силам хана Кучума, правителя […]
    Архангельскгеографические открытияинтересные фактыИстория
    0
    15.03.2021
    Автомобилевоз нового поколения «Century Highway Green»
    12 марта «K» Line приняла в эксплуатацию автомобилевоз «Century Highway Green», работающий на СПГ. Судно построено на […]
    K LineАвтомобилевозВидеозеленые технологии
    0
    04.03.2021
    Разрешены дноуглубительные работы для создания СПГ-терминала на Камчатке
    ФГУП «Росморпорт» завершило корректировку проектной документации на дноуглубительные работы по проекту создания СПГ-терминала в […]
    Бухта БечевинскаяДноуглублениеКамчаткаНОВАТЭК
    0
    16.02.2021
    Первый переход крупнотоннажного судна в восточном секторе Арктики в феврале
    Впервые в истории крупнотоннажное грузовое судно – газовоз «Кристоф де Маржери» – осуществляет переход […]
    Арктик СПГ 2АрктикаГазовозКристоф де Маржери
    0
    13.05.2021
    О тенденциях мирового рынка СПГ-газовозов
    Снижение мирового спроса на газ в 2020 году, вызванное пандемией, привело к замедлению темпов […]
    ГазовозСПГТенденции
    0
    02.04.2021
    7,5 млн тонн по Севморпути за январь-март
    По трассам Северному морскому пути за январь-март этого года было перевезено 7,502 млн тонн […]
    АрктикаЛедоколыСеверный морской путь
    0

    • Госрегулирование Показать всё
    05.05.2021 В России временно запретили экспорт гречки
    05.05.2021 Семьи пострадавших в крушении траулера «Онега» получили компенсации на 40 млн рублей
    04.05.2021 180 млн тонн по Транссибу и БАМу к 2024 году
    26.04.2021 Капитан порта Магадан разрешил подъем затонувшего судна в бухте Нагаева
    23.04.2021 30 млн рублей за золотую визу для иностранных инвесторов
    08.04.2021 Правительство вводит экспортную пошлину на подсолнечное масло
    Контейнерные перевозки Показать всё
    18.05.2021 Контейнерооборот российских портов в апреле 2021 года увеличился на 7,1%
    18.05.2021 УЛКТ будет обрабатывать крупнотоннажные контейнеры
    18.05.2021 Контейнерооборот российских портов в апреле 2021 года в деталях
    18.05.2021 Контейнерооборот Гонконга
    17.05.2021 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 19, 2021
    14.05.2021 «Дело» запустило новый контейнерный терминал
    Вакансии Показать всё
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти