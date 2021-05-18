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НМТП сократил оборот на 19%
18.05.2021

НМТП сократил оборот на 19%

    • Консолидированный грузооборот компаний группы НМТП по итогам первого квартала 2021 года составил 27,5 млн тонн, на 19,3% меньше, чем было перевалено за январь-март прошлого года.

    Оборот наливных грузов, на долю которых приходится порядка 79,3% всего объема, составил по итогам 3 месяцев 2021 года 21,8 млн тонн – на 22,9% меньше аналогичного показателя 2020 года. В том числе объем перевалки сырой нефти снизился на 31,4% до 12,1 млн тонн.

    На сокращение объемов перевалки нефти через причалы НМТП повлияла общемировая ситуация на рынке из-за пандемии коронавируса и реализация соглашения ОПЕК+ о снижении добычи нефти. Кроме того, снижение обусловлено неблагоприятными погодными условиями в порту Новороссийск в январе-феврале, приведшим к приостановке судопотока и работы портовых мощностей, отмечают в НМТП.

    Оборот нефтепродуктов за январь-март 2021 года сократился на 9,4% до 9,4 млн тонн.

    В сегменте наливных грузов рост наблюдается только в перевалке масел – плюс 8,4% до 171,5 тыс. тонн. Отметим, что 30 апреля ООО «ИПП», входящее в группу НМТП, сообщило о перевалке миллионной тонны растительного масла. Пиковым показателем стал март 2021, когда было перевалено 85 тыс. тонн. По информации НМТП, в мае этого года вводится дополнительный резервуар вместимостью 10 тыс. куб. м под перевалку растительных масел, и общая товарная масса единовременного накопления достигнет 24 тыс. тонн.

    Оборот навалочных грузов за 3 месяца 2021 года вырос на 0,5% и составил 1,6 млн тонн.

    По сравнению с уровнем января-марта прошлого года выросли отгрузки сахара – в 29,6 раза (до 136 тыс. тонн). По остальным навалочным грузам произошло снижение оборота. Перевалка железорудного сырья упала по сравнению с показателем января-марта прошлого года на 2,6% до 970,5 тыс. тонн. Угля было перевалено 306,3 тыс. тонн, на 10,1% меньше, чем в январе-марте прошлого года. Снижение оборота отмечено по химическим грузам – на 21,9% до 168,7 тыс. тонн. Как отмечают в группе, снижение произошло в основном из-за влияния погодного фактора.

    Оборот генеральных грузов по итогам первого квартала 2021 года уменьшился на 2,5% и составил более 2,8 млн тонн. Объем перевалки черных металлов и чугуна снизился на 2,2% (до 2,5 млн тонн), лесных грузов – на 21,3% (до 24,9 тыс. тонн).

    Обработка цветных металлов сократилась на 13,2% (до 247 тыс. тонн). Несмотря на снижение грузооборота цветных металлов из-за перераспределения поставок с традиционных направлений на Китай, доля НМТП в Азово-Черноморском бассейне увеличилась на 2 процентных пункта до 73%, отмечают в НМТП.

    Оборот скоропорта вырос на 99,5% до 51,9 тыс. тонн.

    Динамика контейнерооборота и в Новороссийске, и на Балтике положительная.


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