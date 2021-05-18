Контейнеровозы на пике

Соотношение вместимости заказанных контейнеровозов к совокупной вместимости действующего флота приближается к 20%, сообщает Splash со ссылкой на Clarkson Research Services.

С 2010 года этот показатель снижался – с 30% до 8,8% в конце третьего квартала 2020 года, что стало самым низким значением с начала 21 века. Сейчас соотношение вместимости заказанных контейнеровозов к действующему флоту составляет 17,6%.

«По прогнозам Clarkson Research Services, этот показатель в ближайшее время перешагнет отметку в 20%, учитывая будущие, по слухам, заказы Cosco, Hapag-Lloyd и HMM», – пишет Splash. Более высокий коэффициент зафиксирован только в сегменте газовозов – 23%.

Подавляющее большинство новых контейнеровозов будут сданы в 2023 году, и это будет рекордный год по совокупной вместимости новостроев за почти 70-летнюю историю контейнеризации.

По данным Splash, на прошлой неделе был зафиксирован очередной максимум спотовых ставок на рынке контейнерных перевозок: средневзвешенный индекс Shanghai Containerised Freight Index подскочил в сравнении с предыдущей неделей на 8% до рекордных 3343 пунктов, а спотовые ставки на маршруте из Шанхая на Северную Европу выросли на 16% – до 5438 долларов за TEU.

Кроме того, ставки фрахта на контейнеровозы также рекордно выросли. По последним данным, ставка фрахта контейнеровоза Panamax вместимостью 4,4 тыс. TEU сроком на 6-12 месяцев выросла на прошлой неделе еще на 4% – до 50 тыс. долларов в день, такие фрахтовые ставки наблюдались в пиковый 2005 год.

Цены на контейнеровозы, как новые, так и подержанные, также продолжают расти.