Экспорт кокса и полукокса в январе-феврале 2021 года

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По данным сервиса SeaNews ТСВТ, в январе-феврале 2021 года экспорт кокса и полукокса из России составил 599,3 млн тонн (+75,3% к январю-февралю 2020 года), или 123,5 млн долларов (+76,1%).

В первые два месяца этого года российские кокс и полукокс отгружались в 23 страны. Основными странами-импортерами были Казахстан, Китай, Украина и Вьетнам.

Поставки в Казахстан, Китай и на Украину увеличились, что касается Вьетнама, в январе-феврале прошлого года уголь и кокс в эту страну не отгружался.

Подробный анализ экспорта кокса и полукокса, а также других грузов из России по итогам января-февраля 2021 года доступен по подписке.