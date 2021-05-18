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Экспорт кокса и полукокса в первом полугодии 2020 года
18.05.2021

Экспорт кокса и полукокса в январе-феврале 2021 года

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    статистика таможни январь-март 2020

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    По данным сервиса SeaNews ТСВТ, в январе-феврале 2021 года экспорт кокса и полукокса из России составил 599,3 млн тонн (+75,3% к январю-февралю 2020 года), или 123,5 млн долларов (+76,1%).

    В первые два месяца этого года российские кокс и полукокс отгружались в 23 страны. Основными странами-импортерами были Казахстан, Китай, Украина и Вьетнам.

    Поставки в Казахстан, Китай и на Украину увеличились, что касается Вьетнама, в январе-феврале прошлого года уголь и кокс в эту страну не отгружался.

    Подробный анализ экспорта кокса и полукокса, а также других грузов из России по итогам января-февраля 2021 года доступен по подписке.


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