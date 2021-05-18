Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Экспорт и импорт зерновых: 3 месяца 2020 год, вывоз и ввоз пшеницы вырос
18.05.2021

Экспорт и импорт зерновых: 3 месяца 2020 год, вывоз и ввоз пшеницы вырос

    • Россия по итогам первых трех месяцев 2021 года экспортировала 8,7 млн тонн пшеницы и меслина – на 19,1% больше, чем годом ранее. По данным ФТС, в стоимостном выражении экспорт зерновых также увеличился – на 46% до 2,19 млрд долларов.

    Импортные поставки пшеницы в Россию по итогам января-марта 2021 года выросли на 22,5% – до 44,6 тыс. тонн. Импорт кукурузы сократился на 26,7% и составил 19,2 тыс. тонн. Импортные поставки ячменя составили 500 тонн, что на 92,2% меньше, чем годом ранее.

    В денежном выражении импорт пшеницы увеличился 56,1% и составил 17,8 млн долларов. Таможенная стоимость поставок кукурузы в РФ снизилась на 25,3% до 72,8 млн долларов, ячменя – на 68,8% до 0,5 млн долларов.

    В марте 2021 года Россия экспортировала порядка 1,15 млн тонн пшеницы и меслина. Это на 68,7% меньше показателя аналогичного месяца 2020 года и на 74,6% меньше показателя предыдущего месяца.

    По данным ФТС, таможенная стоимость экспорта зерна в марте составила 301,4 млн долларов, что на 57,2% меньше показателя марта 2020 года и на 74,1% меньше итогов февраля 2021 года.

    Импорт пшеницы в Россию в марте 2021 года составил 14,1 тыс. тонн – на 6,6% меньше уровня марта 2020 года. По сравнению с показателем предыдущего месяца импорт пшеницы сократился на 1,4%. Таможенная стоимость импортной пшеницы составила 5,5 млн долларов, что выше уровня марта 2020 года на 22,2% и аналогично показателю предыдущего месяца.

    Импорт кукурузы в марте составил 9,9 тыс. тонн – на 1% меньше аналогичного показателя 2020 года, но на 83,3% выше уровня предыдущего месяца. В стоимостном выражении поставки кукурузы в РФ составили 44,5 млн долларов, что на 24,6% больше показателя аналогичного месяца 2020 года и в 2,9 раза больше показателя февраля 2021 года.

    Ячменя в марте было импортировано 0,5 млн тонн – на 81,5% меньше, чем в марте 2020 года. В предыдущем месяце импорт ячменя не осуществлялся. Таможенная стоимость импортного ячменя составила 500 тыс. долларов, на 28,6% ниже уровня марта 2020 года.

     


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    18.02.2021
    Фрахтовые ставки из порта Усть-Луга, неделя 7, 2021
    На рынке «малой воды» Балтийского региона ожидается повышение ставок в связи с увеличением цен […]
    Только для подписчиков
    2021БалтикаУсть-ЛугаФрахтовые ставки
    0
    11.03.2021
    Жд экспорт через порты, 2 месяца 2021: погрузка угля выросла
    Погрузка экспортных грузов на сети железных дорог ОАО «РЖД» в адрес морских портов за […]
    2021РЖДЭкспорт
    0
    29.04.2021
    Контейнерооборот Арктического бассейна в марте 2021 года в деталях
    Март 2021
    Только для подписчиков
    2021Арктический бассейнКонтейнерооборотМарт
    0
    28.04.2021
    Грузооборот Дальневосточного бассейна в марте 2021 года в деталях
    Март 2021
    Только для подписчиков
    2021ГрузооборотДальневосточный бассейнМарт
    0
    16.03.2021
    «Северсталь» впервые отгрузила трубы большого диаметра в Южную Америку
    ПАО «Северсталь» впервые поставила трубы большого диаметра в Южную Америку. По информации компании, поставка […]
    СеверстальТБТЭкспорт
    0
    09.03.2021
    Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в январе 2021 года снизился на 5,8%
    Январь 2021
    2021Дальневосточный бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    09.03.2021
    Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в январе 2021 года в деталях
    Январь 2021
    Только для подписчиков
    2021Дальневосточный бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    31.03.2021
    Читтагонг избавляется от «залежалых» контейнеров
    Порт Читтагонг (Бангладеш) намерен избавиться от невостребованных груженых контейнеров. Соответствующую работу по освобождению контейнеров […]
    БангладешИмпортКонтейнерыневостребованные контейнеры
    0
    18.05.2021
    Контейнерооборот российских портов в апреле 2021 года увеличился на 7,1%
    Апрель 2021
    2021АпрельКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    24.02.2021
    Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в январе 2021 года: перевалка нефти упала на треть
    Январь 2021
    2021Азово-Черноморский бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0
    19.04.2021
    Импорт марганцевой руды в январе-феврале 2021 года в деталях
    Материал подготовлен по данным online сервиса SeaNews ТСВТ – товарная онлайн аналитика внешнеэкономической деятельности […]
    Только для подписчиков
    2021ИмпортРудаСтатистика таможни
    0
    12.04.2021
    Top-25 контейнерных линий
    По состоянию на 1 апреля 2021 года 25 крупнейших контейнерных линий в совокупности контролировали, […]
    Только для подписчиков
    2021Top-25Контейнерная линия
    0

    • Госрегулирование Показать всё
    05.05.2021 В России временно запретили экспорт гречки
    05.05.2021 Семьи пострадавших в крушении траулера «Онега» получили компенсации на 40 млн рублей
    04.05.2021 180 млн тонн по Транссибу и БАМу к 2024 году
    26.04.2021 Капитан порта Магадан разрешил подъем затонувшего судна в бухте Нагаева
    23.04.2021 30 млн рублей за золотую визу для иностранных инвесторов
    08.04.2021 Правительство вводит экспортную пошлину на подсолнечное масло
    Контейнерные перевозки Показать всё
    18.05.2021 Контейнерооборот российских портов в апреле 2021 года увеличился на 7,1%
    18.05.2021 УЛКТ будет обрабатывать крупнотоннажные контейнеры
    18.05.2021 Контейнерооборот российских портов в апреле 2021 года в деталях
    18.05.2021 Контейнерооборот Гонконга
    17.05.2021 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 19, 2021
    14.05.2021 «Дело» запустило новый контейнерный терминал
    Вакансии Показать всё
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти