Экспорт и импорт зерновых: 3 месяца 2020 год, вывоз и ввоз пшеницы вырос

Россия по итогам первых трех месяцев 2021 года экспортировала 8,7 млн тонн пшеницы и меслина – на 19,1% больше, чем годом ранее. По данным ФТС, в стоимостном выражении экспорт зерновых также увеличился – на 46% до 2,19 млрд долларов.

Импортные поставки пшеницы в Россию по итогам января-марта 2021 года выросли на 22,5% – до 44,6 тыс. тонн. Импорт кукурузы сократился на 26,7% и составил 19,2 тыс. тонн. Импортные поставки ячменя составили 500 тонн, что на 92,2% меньше, чем годом ранее.

В денежном выражении импорт пшеницы увеличился 56,1% и составил 17,8 млн долларов. Таможенная стоимость поставок кукурузы в РФ снизилась на 25,3% до 72,8 млн долларов, ячменя – на 68,8% до 0,5 млн долларов.

В марте 2021 года Россия экспортировала порядка 1,15 млн тонн пшеницы и меслина. Это на 68,7% меньше показателя аналогичного месяца 2020 года и на 74,6% меньше показателя предыдущего месяца.

По данным ФТС, таможенная стоимость экспорта зерна в марте составила 301,4 млн долларов, что на 57,2% меньше показателя марта 2020 года и на 74,1% меньше итогов февраля 2021 года.

Импорт пшеницы в Россию в марте 2021 года составил 14,1 тыс. тонн – на 6,6% меньше уровня марта 2020 года. По сравнению с показателем предыдущего месяца импорт пшеницы сократился на 1,4%. Таможенная стоимость импортной пшеницы составила 5,5 млн долларов, что выше уровня марта 2020 года на 22,2% и аналогично показателю предыдущего месяца.

Импорт кукурузы в марте составил 9,9 тыс. тонн – на 1% меньше аналогичного показателя 2020 года, но на 83,3% выше уровня предыдущего месяца. В стоимостном выражении поставки кукурузы в РФ составили 44,5 млн долларов, что на 24,6% больше показателя аналогичного месяца 2020 года и в 2,9 раза больше показателя февраля 2021 года.

Ячменя в марте было импортировано 0,5 млн тонн – на 81,5% меньше, чем в марте 2020 года. В предыдущем месяце импорт ячменя не осуществлялся. Таможенная стоимость импортного ячменя составила 500 тыс. долларов, на 28,6% ниже уровня марта 2020 года.