Контейнерооборот российских портов в апреле 2021 года увеличился на 7,1%

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Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, контейнерооборот всех морских портов России в апреле 2021 года увеличился по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 7,1%.

В том числе экспорт вырос на 4,3%, импорт – на 8%, транзит – в 2,9 раза. Каботаж, напротив, снизился на 4%.

Груженых контейнеров было обработано на 11,1% больше, чем в апреле 2020 года. Из общего объема груженых 13% приходилось на рефконтейнеры, 87% – на сухие.

51,1% груженых контейнеров прошли в импорте, 34,2% – в экспорте, 10,4% – в каботаже и 4,3% – в транзите.

Перевалка порожних контейнеров сократилась на 6,7%.

В апреле 2021 года доля Балтийского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов РФ составляла 45,2%, Дальневосточный бассейн обработал 36,5%, на Азово-Черноморский, Арктический и Каспийский бассейны приходилось 15,9%, 2,4% и 0,06% соответственно.

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