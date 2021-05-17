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Второй паром для Сахалина и Курил передан заказчику
17.05.2021

Второй паром для Сахалина и Курил передан заказчику

    • Невский судостроительно-судоремонтный завод передал заказчику паром проекта PV22 «Павел Леонов», построенный по заказу АО «Сахалинлизингфлот» для обеспечения транспортного сообщения между островом Сахалин и Курильскими островами.

    В Шлиссельбурге АО «Сахалинлизингфлот» и ООО «Невский ССЗ» подписали двусторонний акт приема-передачи второго грузопассажирского судна проекта PV22, сообщает пресс-служба ОСК.

    Новый концепт проекта PV22 выполнен на базе арктического спасателя проекта MPSV07 (Невский ССЗ построил четыре таких судна) и имеет улучшенные ледопроходимость и маневренные качества. Строительство судов осуществляется в рамках программы «Социально-экономическое развитие Курильских островов на 2016 — 2025 годы».

    Суда проекта PV22 предназначены для перевозки 146 пассажиров, транспортировки грузов, включая рефрижераторные и опасные (объем трюма вырос до 895 куб. м), перевозки 24 контейнеров (в том числе 8 рефрижераторных) и 6 легковых автомобилей.

    Головное судно «Адмирал Невельской» уже прибыло в порт приписки и с июня начнет выполнять перевозки из порта «Корсаков». Судам предстоит работать в сложных условиях и обеспечивать бесперебойное, круглогодичное транспортное сообщение между о. Сахалин и Курильскими островами. По расчетам, с выходом судов оборот пассажиров и грузов на курильской линии вырастет в три раза.


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