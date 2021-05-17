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Военная техника, боеприпасы и оружие в порту Гданьск
17.05.2021

Военная техника, боеприпасы и оружие в порту Гданьск

    • 12 мая в порту Гданьск прошла четырёхчасовая операция по разгрузке ро-ро судна «Finland Seaways», пришедшего из Дании. С борта парома было выгружено 24 боевые машины, большинство из них – 30-тонные MOWAG Piranha, а также 6 контейнеров, из них три с опасными грузами (IMO 1.1D, 1.1B и 1.4S – взрывчатые вещества и изделия). По информации порта, в контейнерах – боеприпасы и огнестрельное оружие. 

    Контейнеры были сразу вывезены из порта, а автомобили отправили на следующий день 13 мая. Транспортные средства были доставлены в окрестности Лодзи. 25 мая они вернутся в порт и будут ждать отправки обратно в Данию до 31 мая.

    Судно продолжило путь в Эстонию, для которой предназначен остальной груз.

    Надо думать, готовятся к учениям Defender Europe 2021, которые НАТО проводит в Европе в мае-июне.

    Видео: GospodarkaMorska.pl


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