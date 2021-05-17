Плавучая буровая установка впервые в порту Восточный

Для проведения погрузки на судно-перевозчик для дальнейшей транспортировки к месту геологоразведочных или эксплуатационных работ в порт Восточный зашла полупогружная плавучая буровая установка «Северное сияние», сообщает пресс-служба Росморречфлота со ссылкой на ФГБУ «АМП Приморского края и Восточной Арктики»,
Порт Восточный является глубоководным и может принимать суда длиной до 400 м и осадкой до 17 м. Подобная операция с заходом и последующей погрузкой сверхгабаритного сооружения на судно-транспортировщик в акватории порта производится впервые.
По окончании погрузки плавучая буровая будет доставлена для работы на Арктическом шельфе Российской Федерации.
ППБУ «Северное сияние» относится к самоходным морским плавучим буровым установкам катамаранного типа с двумя понтонами и шестью стабилизирующими колоннами, поддерживающими верхнее строение.
«Северное сияние» принадлежит ОАО «Газпром», имеет водоизмещение 59 тыс. тонн, экипаж составляет 78 человек. «Северное сияние» и однотипная буровая «Полярная звезда» построены на Выборгском судостроительном заводе и спущены на воду в 2011 году.
Платформа способна проводить разведочное и эксплуатационное бурение газовых и нефтяных скважин глубиной до 7,5 км на глубине моря в интервале 70-500 м при наличии битого льда толщиной до 70 см.
Основные технические характеристики ППБУ «Северное сияние»:
- длина верхнего строения – 85 м, ширина – 73 м,
- высота до верха вышки – 128 м, высота до верхней палубы – 45 м,
- длина понтона – 119 м, ширина – 17 м, высота – 10 м,
- мощность основной силовой установки – 32 тыс. кВт.