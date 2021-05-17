Плавучая буровая установка впервые в порту Восточный

Для проведения погрузки на судно-перевозчик для дальнейшей транспортировки к месту геологоразведочных или эксплуатационных работ в порт Восточный зашла полупогружная плавучая буровая установка «Северное сияние», сообщает пресс-служба Росморречфлота со ссылкой на ФГБУ «АМП Приморского края и Восточной Арктики»,

Порт Восточный является глубоководным и может принимать суда длиной до 400 м и осадкой до 17 м. Подобная операция с заходом и последующей погрузкой сверхгабаритного сооружения на судно-транспортировщик в акватории порта производится впервые.

По окончании погрузки плавучая буровая будет доставлена для работы на Арктическом шельфе Российской Федерации.

ППБУ «Северное сияние» относится к самоходным морским плавучим буровым установкам катамаранного типа с двумя понтонами и шестью стабилизирующими колоннами, поддерживающими верхнее строение.

«Северное сияние» принадлежит ОАО «Газпром», имеет водоизмещение 59 тыс. тонн, экипаж составляет 78 человек. «Северное сияние» и однотипная буровая «Полярная звезда» построены на Выборгском судостроительном заводе и спущены на воду в 2011 году.

Платформа способна проводить разведочное и эксплуатационное бурение газовых и нефтяных скважин глубиной до 7,5 км на глубине моря в интервале 70-500 м при наличии битого льда толщиной до 70 см.

Основные технические характеристики ППБУ «Северное сияние»: