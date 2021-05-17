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Плавучая буровая установка впервые в порту Восточный
17.05.2021

Плавучая буровая установка впервые в порту Восточный

    • Для проведения погрузки на судно-перевозчик для дальнейшей транспортировки к месту геологоразведочных или эксплуатационных работ в порт Восточный зашла полупогружная плавучая буровая установка «Северное сияние», сообщает пресс-служба Росморречфлота со ссылкой на ФГБУ «АМП Приморского края и Восточной Арктики»,

    Порт Восточный является глубоководным и может принимать суда длиной до 400 м и осадкой до 17 м. Подобная операция с заходом и последующей погрузкой сверхгабаритного сооружения на судно-транспортировщик в акватории порта производится впервые.

    По окончании погрузки плавучая буровая будет доставлена для работы на Арктическом шельфе Российской Федерации.

    ППБУ «Северное сияние» относится к самоходным морским плавучим буровым установкам катамаранного типа с двумя понтонами и шестью стабилизирующими колоннами, поддерживающими верхнее строение.

    «Северное сияние» принадлежит ОАО «Газпром», имеет водоизмещение 59 тыс. тонн, экипаж составляет 78 человек. «Северное сияние» и однотипная буровая «Полярная звезда» построены на Выборгском судостроительном заводе и спущены на воду в 2011 году.

    Платформа способна проводить разведочное и эксплуатационное бурение газовых и нефтяных скважин глубиной до 7,5 км на глубине моря в интервале 70-500 м при наличии битого льда толщиной до 70 см.

    Основные технические характеристики ППБУ «Северное сияние»:

    • длина верхнего строения – 85 м, ширина – 73 м,
    • высота до верха вышки – 128 м, высота до верхней палубы – 45 м,
    • длина понтона – 119 м, ширина – 17 м, высота – 10 м,
    • мощность основной силовой установки – 32 тыс. кВт.

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