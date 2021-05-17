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Очередной груз на Землю Франца-Иосифа
17.05.2021

Очередной груз на Землю Франца-Иосифа

    • Судно «Спарта III» осуществило перевозку очередной партии строительных грузов различной категории общим весом около 8 тыс. тонн на остров Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа в интересах Военно-строительного комплекса Минобороны России.

    Ледокольную проводку от кромки льда до постановки в припайный лед острова Земля Александры осуществлял дизель-электрический ледокол «Владивосток», сообщает пресс-служба «Оборонлогистики».

    Доставленный груз включал в себя аэродромные плиты, инертные строительные материалы, модульные блоки, 20- и 40-футовые контейнеры с продуктами и строительными материалами. Выгрузка производилась силами экипажа в круглосуточном режиме на заблаговременно оборудованную грузовую площадку с задействованием судовых кранов. Разгрузочные работы были завершены в рекордно короткие сроки – за 4 суток.

    Универсальный сухогруз «Спарта III» предназначен для транспортировки грузов различного класса (включая негабаритный), техники и контейнеров. Судно оснащено двумя кранами, грузоподъемностью 350 тонн каждый. В 2020 году теплоход прошел освидетельствование на соответствие Полярному кодексу, что позволяет эксплуатировать судно в полярных водах. Корпус судна покрыт специальным ледостойким покрытием. На судне установлена аппаратура связи ГМССБ класса А4, предназначенная для работы в высоких широтах.


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