Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
«ДАКСЕР» о новом таможенном кодексе
17.05.2021

Мир, труд, май – про работу логистики в нерабочие дни

    • В то время как народ сажал картошку, жарил шашлыки и путешествовал в доступных ему пределах в нежданно-негаданно подаренные нерабочие дни, логистические провайдеры продолжали работать, обеспечивая бесперебойное функционирование цепочек поставок. То, что воспользоваться подарком смогут не все, было понятно с самого начала. Проведенный SeaNews опрос участников рынка только подтвердил это.

    Мир, труд, май – про работу логистики в нерабочие дниЛогистика, особенно международная, не останавливается никогда, говорит Антон Гречко, вице-президент Kuehne+Nagel в России и странах СНГ по продажам и маркетингу. «Работа идет в буквальном смысле 24/365. В нашем распоряжении есть грузы, доставка которых критически важна в кратчайший срок. В таких случаях не может идти речь об остановке деятельности логистической компании».

    «Движение транспортных средств происходит независимо от праздников, выходных или нерабочих дней. Поэтому мы продолжаем управлять грузами наших клиентов, находящимися на складах, таможенных СВХ или в пути. А, учитывая статус Kuehne+Nagel как глобального экспедитора, мы продолжаем работать с коллегами в других странах для обеспечения сервиса для клиентов по всему миру».

    Мир, труд, май – про работу логистики в нерабочие дни«Большинство компаний, которые ведут деятельность в сфере логистики и перевозок, работали в период праздников, – подтверждает Никита Карагодин, руководитель Санкт-Петербургского подразделения логистической компании «ДАКСЕР». – Полностью «выключиться» из логистической цепочки больше чем на три-четыре дня невозможно».

    «Мы управляем грузопотоками, и в контексте выходных дней ключевое слово ― «поток», его нельзя остановить и необходимо координировать, а также направлять в нужное русло круглосуточно», – объясняет региональный директор стран СНГ группы компаний AsstrA Сергей Омельянюк. Мир, труд, май – про работу логистики в нерабочие дни

    По его словам, ощутимого влияния на деятельность логистов длинные выходные не оказали, поскольку рабочий процесс не останавливался. «Большинство наших клиентов также были в рабочем режиме, – говорит С.Омельянюк. – В начале мая мы ежегодно наблюдаем предпраздничное снижение деловой активности, и в этом году ситуация аналогичная. На трейд-лейнах, связанных с рынком РФ, количество заказов сократилось не более чем на 10%».

    «Увеличение количества нерабочих дней требует решения дополнительных организационных задач, – признает А.Гречко. – Однако мы уже не в первый раз строим работу с учетом таких изменений, поэтому знаем, что и как делать».

    Многие участники рынка выделяли дежурных менеджеров для решения текущих задач и вопросов, поэтому бизнес-процессы не пострадали, говорит Н.Карагодин.

    «Следуя положениям указа Президента России и тем рекомендациям, которые выпустило Министерство труда и социальной защиты, Kuehne+Nagel определила число сотрудников, необходимое для поддержания непрерывной операционной деятельности в период праздничных и нерабочих дней мая 2021 года», – рассказал А.Гречко.

    Таким же путем идет и AsstrA: во время нерабочих и праздничных дней в каждом из офисов компании всегда есть специалисты, работающие в дежурном режиме, говорит С.Омельянюк. «Кроме того, ситуация с пандемией сделала удаленную работу привычной ― это позволяет провести праздничные дни дома, но при этом доставить груз вовремя и решить задачи клиентов вне зависимости от календаря».

    А минимизировать потери, все-таки возникающие из-за сокращения числа рабочих дней, позволяет планирование отгрузок, говорит Н.Карагодин.


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    02.03.2021
    AsstrA подвела итоги работы за 2020 год
    Оборот международной группы компаний AsstrA-Associated Traffic AG за прошлый год достиг 370 млн евро, […]
    2020AsstrAИтоги
    0
    01.04.2021
    Первый вилочный погрузчик с дистанционным управлением
    Во Франции успешно завершились первые испытания первого вилочного погрузчика с дистанционным управлением. Проект реализуют […]
    Geodis ИнновацииЛогистикаТехнологии
    0
    15.03.2021
    Новый взгляд на старые калоши
    А стоит ли, нужно ли это кому-то?
    IncotermsЛогистикамультимодальные перевозкиТерминология
    0
    15.01.2021
    Решение есть – нейтральная мультимодальная сеть для бесшовной логистики
    Вот уже несколько лет на наших глазах в мире происходит грандиозная цифровая революция. Появляются […]
    ЛогистикаТехнологииЦифровизация
    4
    31.03.2021
    Не украдут, так подделают – страховщики о рисках поставок вакцин
    Британское общество взаимного страхования TT Club предупреждает о рисках, связанных с преступлениями на рынке […]
    TT ClubвакцинакоронавирусЛогистика
    0
    05.02.2021
    Нефтегазовый негабарит из Китая для месторождения в Якутии
    AsstrA поделилась опытом доставки компрессорной установки попутного нефтяного газа из Китая в Россию. Как […]
    AsstrAВладивостокКитайМесторождение
    0
    25.02.2021
    Про логистику «Солнца Москвы»
    Как доставляют компоненты для строительства самого большого колеса обозрения в Европе
    ACEXHeavyliftЛогистикаНегабарит
    0
    16.03.2021
    Безэкипажное судоходство: готов ли рынок?
    "Безусловно, в применении безэкипажных судов существуют определенные риски, но, полагаю, в будущем их можно будет свести к минимуму".
    AsstrAFM Logisticавтономное судоходствобезэкипажное судно
    0
    01.03.2021
    Новая служебная терминология для участников доставки
    Мы предлагаем на суд читателей свою логику и технологию выработки служебных терминов для обозначения условий конкретной перевозки.
    ЛогистикаТерминологияЦепочка поставок
    0
    01.02.2021
    Зачем Boeing возит самолеты на поезде через пол-Америки
    Многие любители авиации знают один факт: фюзеляжи для будущих самолетов Boeing 737 выпускают в […]
    BoeingБоингБоинг 737Железная дорога
    0
    02.04.2021
    Ставки на экспорт из России растут
    Текущую ситуацию со ставками фрахта на контейнерные перевозки и тенденции рынка для SeaNews прокомментировала […]
    AsstrAКонтейнерные перевозкиТенденцииФрахтовые ставки
    0
    24.02.2021
    Kuehne+Nagel будет доставлять вакцину Moderna
    Биотехнологическая компания Moderna и Kuehne+Nagel подписали соглашения о создании международной цепи дистрибуции и хранения […]
    Kuehne+Nagelвакцинакоронавирус
    0

    • Госрегулирование Показать всё
    05.05.2021 В России временно запретили экспорт гречки
    05.05.2021 Семьи пострадавших в крушении траулера «Онега» получили компенсации на 40 млн рублей
    04.05.2021 180 млн тонн по Транссибу и БАМу к 2024 году
    26.04.2021 Капитан порта Магадан разрешил подъем затонувшего судна в бухте Нагаева
    23.04.2021 30 млн рублей за золотую визу для иностранных инвесторов
    08.04.2021 Правительство вводит экспортную пошлину на подсолнечное масло
    Контейнерные перевозки Показать всё
    18.05.2021 Контейнерооборот российских портов в апреле 2021 года увеличился на 7,1%
    18.05.2021 УЛКТ будет обрабатывать крупнотоннажные контейнеры
    18.05.2021 Контейнерооборот российских портов в апреле 2021 года в деталях
    18.05.2021 Контейнерооборот Гонконга
    17.05.2021 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 19, 2021
    14.05.2021 «Дело» запустило новый контейнерный терминал
    Вакансии Показать всё
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти