Мир, труд, май – про работу логистики в нерабочие дни

В то время как народ сажал картошку, жарил шашлыки и путешествовал в доступных ему пределах в нежданно-негаданно подаренные нерабочие дни, логистические провайдеры продолжали работать, обеспечивая бесперебойное функционирование цепочек поставок. То, что воспользоваться подарком смогут не все, было понятно с самого начала. Проведенный SeaNews опрос участников рынка только подтвердил это.

Логистика, особенно международная, не останавливается никогда, говорит Антон Гречко, вице-президент Kuehne+Nagel в России и странах СНГ по продажам и маркетингу. «Работа идет в буквальном смысле 24/365. В нашем распоряжении есть грузы, доставка которых критически важна в кратчайший срок. В таких случаях не может идти речь об остановке деятельности логистической компании».

«Движение транспортных средств происходит независимо от праздников, выходных или нерабочих дней. Поэтому мы продолжаем управлять грузами наших клиентов, находящимися на складах, таможенных СВХ или в пути. А, учитывая статус Kuehne+Nagel как глобального экспедитора, мы продолжаем работать с коллегами в других странах для обеспечения сервиса для клиентов по всему миру».

«Большинство компаний, которые ведут деятельность в сфере логистики и перевозок, работали в период праздников, – подтверждает Никита Карагодин, руководитель Санкт-Петербургского подразделения логистической компании «ДАКСЕР». – Полностью «выключиться» из логистической цепочки больше чем на три-четыре дня невозможно».

«Мы управляем грузопотоками, и в контексте выходных дней ключевое слово ― «поток», его нельзя остановить и необходимо координировать, а также направлять в нужное русло круглосуточно», – объясняет региональный директор стран СНГ группы компаний AsstrA Сергей Омельянюк.

По его словам, ощутимого влияния на деятельность логистов длинные выходные не оказали, поскольку рабочий процесс не останавливался. «Большинство наших клиентов также были в рабочем режиме, – говорит С.Омельянюк. – В начале мая мы ежегодно наблюдаем предпраздничное снижение деловой активности, и в этом году ситуация аналогичная. На трейд-лейнах, связанных с рынком РФ, количество заказов сократилось не более чем на 10%».

«Увеличение количества нерабочих дней требует решения дополнительных организационных задач, – признает А.Гречко. – Однако мы уже не в первый раз строим работу с учетом таких изменений, поэтому знаем, что и как делать».

Многие участники рынка выделяли дежурных менеджеров для решения текущих задач и вопросов, поэтому бизнес-процессы не пострадали, говорит Н.Карагодин.

«Следуя положениям указа Президента России и тем рекомендациям, которые выпустило Министерство труда и социальной защиты, Kuehne+Nagel определила число сотрудников, необходимое для поддержания непрерывной операционной деятельности в период праздничных и нерабочих дней мая 2021 года», – рассказал А.Гречко.

Таким же путем идет и AsstrA: во время нерабочих и праздничных дней в каждом из офисов компании всегда есть специалисты, работающие в дежурном режиме, говорит С.Омельянюк. «Кроме того, ситуация с пандемией сделала удаленную работу привычной ― это позволяет провести праздничные дни дома, но при этом доставить груз вовремя и решить задачи клиентов вне зависимости от календаря».

А минимизировать потери, все-таки возникающие из-за сокращения числа рабочих дней, позволяет планирование отгрузок, говорит Н.Карагодин.