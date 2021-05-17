Автоматизированные грузоперевозки по технологии «виртуальный рельс»

ПЭК первой в России начала тестирование автоматизированных грузоперевозок по технологии «виртуальный рельс» от компании BaseTracK. Система выстраивает цифровой аналог трассы, в котором учтены особенности рельефа, повороты и другие нюансы, интеллектуальная дорожная инфраструктура при этом не требуется. Это позволяет ехать в режиме автопилота и контролировать движение грузовика вне зависимости от погодных условий.

Как рассказали SeaNews в компании, испытания проходят на рейсах по трассе М-11 (Москва – Санкт-Петербург). Для них выбран грузовик Renault T компании «Авто-ПЭК». За рулем находится тест-пилот – специально обученный водитель.

Предусмотрено два этапа испытаний. На первом этапе системе BaseTracK передается акселерация – управление педалью газа, но водитель продолжает управлять рулем самостоятельно. Алгоритм просчитывает, с какой скоростью должен двигаться автомобиль на каждом участке дороги. План по пробегу в рамках первого этапа – около 200 тыс. км. Ожидается, что внедрение технологии управления акселерацией снизит расход топлива до 20% в зависимости от сезона и погодных условий.

По словам руководителя BaseTracK Андрея Вавилина, сейчас отрабатываются различные ситуации на дороге, тестируется работа всех систем автомобиля, а также анализируется коммерческая эффективность внедрения технологии. «Технология повышает безопасность движения, минимизирует зависимость перевозки от человеческого фактора и экономит топливо», – отметил он.

Коммерческое внедрение системы автономного управления акселерацией ожидается в первой половине 2022 года.

Второй этап испытаний – полная автоматизация, то есть передача рулевого управления системе во время движения по магистрали. Параллельно изучается надежность системы, а также физиологическое и психологическое состояние водителя во время автоматизированного движения. Реализация второго этапа начнется во второй половине 2021 года.

«Для ПЭК важнейшей задачей является повышение эффективности грузоперевозок и, как следствие, качества сервиса. Мы рассчитываем, что система поможет снизить влияние человеческого фактора на перевозку и оптимизировать ее себестоимость», – говорит заместитель директора ПЭК Вадим Филатов.

В 2020 году ПЭК и BaseTracK уже протестировали один из элементов технологии «виртуального рельса», в которой система подсказывает водителю оптимальный алгоритм движения. Испытания показали, что даже в зимних условиях экономия топлива достигает 10%.