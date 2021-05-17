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Экспорт каменного угля из России
17.05.2021

Экспорт каменного угля в январе-феврале 2021 года

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    статистика таможни январь-март 2020

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    По данным сервиса SeaNews ТСВТ, в январе-феврале 2021 года экспорт каменного угля из России составил 27,5 млн тонн (-0,4% к январю-февралю 2020 года), или 1,7 млрд долларов (-10,1%).

    В первые два месяца этого года российский каменный уголь отгружался в 64 страны. Основными получателями были Китай, Южная Корея, Турция, Япония и Украина.

    Антрацита было экспортировано в физическом выражении на 32,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В денежном выражении отправки выросли на 19%.

    Поставки битуминозного угля снизились в физическом выражении на 4,3%, в денежном – на 13,1%.

    Подробный анализ экспорта каменного угля, а также других грузов из России по итогам января-февраля 2021 года доступен по подписке.


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