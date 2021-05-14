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Все порты Финляндии
14.05.2021

Все порты Финляндии

    • По итогам первых трех месяцев 2021 года суммарный контейнерооборот всех портов Финляндии увеличился на 9,8% и составил 384,2 тыс. TEU.

    По данным статистического управления Финляндии, ХаминаКотка в первм квартале 2021 года обработала на 24,4% больше, чем годом ранее — ее оборот достиг 172,4 тыс. TEU. Хельсинки также нарастил контейнерооборот – на 5,1%, до 122,8 тыс. TEU. Третий по контейнерообороту в Финляндии порт – Раума – за отчетный период перевалил 53,1 тыс. TEU, что на 4,4% меньше, чем за 3 месяца 2020 года.

    Оборот контейнеров через Ханко увеличился на 4% – до 18,8 тыс. TEU. Оулу обработал 5,7 тыс. TEU – на 27,3% меньше, чем в январе-марте 2020 года. Порт Торнио увеличил обработку контейнеров на 0,9% до 4,1 тыс. TEU

    Снизили обработку контейнеров Кеми – на 16% (до 3,1 тыс. TEU), Коккола – на 13,7% (до 2,8 тыс. TEU), Турку – на 17,8% (до 718 TEU), Пиетарсаари – на 22,3% (до 355 TEU), Пори — на 48,3% (до 1048 TEU) и Раахе – на 19% (до 34 TEU).

    В то же время порт Уусикапунки значительно нарастил оборот контейнеров – на 42,9% до 496 TEU. Кроме этого, за отчетный период Наантали и Вааса обработали 16 TEU и 4 TEU соответственно, в январе-марте прошлого года эти порты перевалку контейнеров не осуществляли.


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