«Волга-Днепр» привезла в Индию кислородное оборудование

Авиакомпания «Волга-Днепр» выполнила три чартерных рейса в Индию из Китая, Ирландии и Германии, доставив более 200 тонн медицинского оборудования – кислородных баллонов, концентраторов кислорода и криогенных контейнеров – в рамках оказания гуманитарной помощи стране, переживающей вспышку коронавирусной инфекции.

Груз был доставлен бортами Ан-124-100 и Ил-76ТД-90ВД в различные города Индии. Медицинские учреждения страны испытывают острый дефицит кислородного оборудования на фоне увеличивающихся новых случаев COVID-19. По прибытии в аэропорты назначения медицинское оборудование было доставлено в конечные пункты для тестирования перед использованием.

«По мере ухудшения обстановки в Индии мы начали получать запросы на чартерные рейсы для доставки кислородных баллонов, – рассказала Екатерина Андреева, коммерческий директор «Волга-Днепр». – Совместно с командой экспертов из различных департаментов, в том числе по перевозке опасных грузов, мы смогли в кротчайшее время выдать список рекомендаций по упаковыванию и погрузке баллонов, а также их подготовке к транспортировке. Работая во взаимодействии с нашими надежными заказчиками, Chapman Freeborn, командой по специальным логистическим проектам компании Maersk и Air Charter Service India Pvt Ltd, мы смогли организовать чартерные рейсы данной гуманитарной миссии и выполнить их в соответствии с текущими мерами по биобезопасности».