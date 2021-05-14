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«Волга-Днепр» доставила «Спутник V» в Молдову, Мексику и Индию
14.05.2021

«Волга-Днепр» доставила «Спутник V» в Молдову, Мексику и Индию

    • «Волга-Днепр» доставила «Спутник V» в Молдову, Мексику и ИндиюАвиакомпания «Волга-Днепр» поделилась опытом доставки вакцины от коронавируса в Молдову, Мексику и Индию. Как сообщили SeaNews в группе, 144 термоконтейнера с вакциной «Спутник V» были доставлены чартерными рейсами перевозчиков группы «Волга-Днепр» – авиакомпаний AirBridgeCargo и АТРАН в Кишинев, Мехико и Хайдарабад.

    «Волга-Днепр» доставила «Спутник V» в Молдову, Мексику и ИндиюОтправка более 25 тонн специального груза была организована Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) совместно с DHL Global Forwarding менее чем за два дня в целях поддержания программы вакцинации населения.

    Татьяна Арсланова, Исполнительный операционный директор группы «Волга-Днепр», отметила: «Для нас огромная честь и ответственность перевозить вакцину «Спутник V», отправка которой была организована в кротчайшие сроки в соответствии с отраслевыми стандартами. За последнее время мы смогли не только успешно выполнить несколько отправок с вакцинами от коронавируса, но и организовать доставку производственных линий, которые помогут масштабировать производство вакцин в различных странах».  


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