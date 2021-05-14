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«Росморпорт» начал ремонтное дноуглубление в порту Архангельск
14.05.2021

«Росморпорт» начал ремонтное дноуглубление в порту Архангельск

    • Земснаряды ФГУП «Росморпорт» приступили к ремонтному дноуглублению на Главном судовом ходу морского порта Архангельск.

    По информации предприятия, планируемый объем ремонтного дноуглубления на каналах порта Архангельск в навигацию 2021 года составляет 1,16 млн куб. м. Это позволит обеспечить безопасность мореплавания судов с осадкой до 9,2 м.

    Для проведения ремонтного дноуглубления в Архангельске будут задействованы самоотвозные трюмные земснаряды «Белое море» и «Северная Двина».

    В 2020 году эти земснаряды работали на Балтике, в Белом море и Обской губе. В соответствии с Планом дноуглубительных работ и расстановки судов дноуглубительного флота ФГУП «Росморпорт» на 2020 год земснарядами «Северная Двина» и «Белое Море» было предусмотрено ремчерпание в объеме 2 млн куб. м (морские порты Калининград и Архангельск). Фактически в период навигации 2020 года ремчерпание в этих портах было выполнено в объеме 3,4 млн куб. м.


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