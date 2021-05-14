Об инфраструктуре для экспорта зерновых, в частности, о развитии и строительстве морских терминалах в Новороссийске, Туапсе и Тамани, рассказала на прошедшей в Новороссийске I международной конференции «Логистика экспорта зерновых и масличных» BSForum главный специалист ООО «Морстройтехнология» Ольга Гопкало. «Для портовой отрасли зерновые грузопотоки остаются драйвером развития», – отметила она в начале своего выступления.

Среди проектов морских терминалов, реализуемых в последние пару лет, немало зерновых. Так, в 2020 году с зерном начали работать в порту Зарубино – ООО «Морской порт в бухте Троица» (по итогам 2020 года обработал 25 тыс. тонн), два терминала появились в порту Ростов-на-Дону – ООО «ВнешТоргПорт» (418 тыс. тон) и ООО «Южный зерновой терминал» (272 тыс. тонн). В 2019 году заработало несколько рейдовых комплексов – ООО «Кавказ Логистик» (5,4 млн тонн) и ООО «УльтраМарин М» (1,5 млн тонн), также с зерном начал работать порт Махачкала (ООО «Порт-Петровск», 228 тыс. тонн – зерно плюс рыбная продукция).

Порядка 90% экспорта зерновых грузов идет морским транспортом, из них 80% отправок осуществляется через Азово-Черноморские порты.

По итогам 2020 года положительная динамика по объемам перевалки зерна отмечается через Каспийский и Дальневосточный бассейны, однако их объемы несоизмеримы с грузопотоком через порты Азово-Черноморского бассейна. Азово-черноморские порты делятся на два сегмента – глубоководные и «малой воды», и зерновые грузопотоки через них распределяются практически поровну. Глубоководных зерновых терминалов в России всего пять, из них три расположены в Новороссийске и работают за пределами своих пропускных возможностей. «Увеличивающийся спрос на отправку зерна с данных терминалов заставил владельцев запустить программы по увеличению перевалки, в частности про программу развития НКХП, который технологически тесно связан с другим новороссийским терминалом НЗТ, мы уже слышали на конференции», – отметила О.Гопкало.

«Что касается порта Тамань, то препятствием к развитию ранее было 50% участие в терминале ООО «ЗТКТ» украинского трейдера Kernel, в отношении которого российское правительство ввело санкции. В прошлом году ситуация изменилась – входящее в группу ВТБ ООО «Деметра-Холдинг» выкупило долю у Kernel. Далее рынок ждал информации о планах дальнейшего развития терминала, но не дождался. Однако банк ВТБ совместно с компанией ЭФКО объявили о планах по строительства зернового терминала мощностью 12 млн тонн – рядом с действующим терминалом и даже частично с использованием инфраструктуры ЗТКТ. Детали проекта, к сожалению, неизвестны», – отметила О.Гопкало.

«В порту Туапсе действует зерновой терминал АО «ТЗТ», особенностью которого является то, что он работает только на прием с железной дороги. У акционера терминала, UCL Port были планы по увеличению мощности на 1 млн тонн, но пока активизации проекта нет, развитие сдерживается ж/д подходами», – рассказала О.Гопкало. Из реализуемых на сегодняшний день проектов по увеличению перевалки зерна в Азово-Черноморском бассейне она отметила принадлежащий группе «Дело» терминал КСК, новый причал которого позволит принимать суда грузоподъемностью 100 тыс. тонн. «Этот проект окажет на рынок большое влияние, так как прием таких судов позволит экспортировать зерновые на удаленные рынки, например, азиатские», – считает О.Гопкало.

Говоря о проектах строительства терминалов «нулевого цикла», О.Гопкало выделила терминала ОТЭКО мощностью 12,5 млн тонн по экспортному зерну и 2 млн тонн по импорту сельхозпродукции. «В мае прошлого года были проведены общественные слушания, в настоящее время публичной информации по проекту не было, возможно, реализация идет, но, учитывая масштабность проекта, раньше, чем через год информации мы не услышим», – предположила она. Отдельно О.Гопкало остановилась на проекте «нулевого цикла «в городе Новороссийск – ООО «Порт Виктория»: зерновой терминал мощностью 1,2 млн тонн. В настоящее время по проекту ведутся изыскания, ведется спор на предмет собственности на земельный участок – жители Новороссийска выражают свой протест против застройки пляжа в Восточном районе порта», – рассказал она.