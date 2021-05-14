Контейнеровозы-малыши выходят на маршрут Азия – Европа

Датский логистический оператор DSV зафрахтовал контейнеровоз вместимостью 1,8 тыс. TEU для разовой доставки грузов своих клиентов из Азии в Европу. Взять контейнеровоз небольшой для этого маршрута вместимости компанию вынудил дефицит контейнерного оборудования и провозных мощностей (практически на всех торговых маршрутах), пишет Splash.

Контейнеровоз и определенное количество порожних контейнеров DSV зафрахтовал для выполнения разового прямого рейса в начале июня из Китая в Северную Европу. Один судозаход будет сделан в Данию, еще один – в другой порт (в какие именно порты зайдет судно, еще предстоит определить).

Средняя вместимость контейнеровозов на этом трейде составляет 18 тыс. TEU. «Решение DSV следует рассматривать как явное свидетельство того, насколько сильно рынок испытывает давление с точки зрения нехватки доступных провозных мощностей», – прокомментировал CEO консалтинговой компании Vespucci Maritime Ларс Йенсен.

«В декабре прошлого года DSV решила сделать нечто подобное в условиях дефицита контейнеров, зафрахтовав три многоцелевых судна, каждое из которых могло перевозить 650 TEU, чтобы открыть сервис между Данией и Китаем», – пишет Splash.

Исключительная рыночная конъюнктура на трейде Азия — Европа привела к тому, что в этом году на рынок вышли и другие новые участники. Так, China United Lines (CU Lines), известная как внутриазиатский оператор, зафрахтовала три судна стоимостью менее 5 тыс. TEU для выполнения серии рейсов в интересах XSTAFF, международной закупочной сети из Дюссельдорфа.