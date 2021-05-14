Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 19, 2021
14.05.2021

Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 19, 2021

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?
    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок. Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе). Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews. Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли. Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь
    Наши подписчики:

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    16.03.2021
    Экспорт и импорт зерновых: январь 2021, темпы вывоза пшеницы почти наполовину выше прошлогодних
    За январь 2021 года Россия экспортировала порядка 3,1 млн тонн пшеницы и меслина. Это […]
    2021Зерновые грузыИмпортЭкспорт
    0
    19.04.2021
    Импорт марганцевой руды в январе-феврале 2021 года в деталях
    Материал подготовлен по данным online сервиса SeaNews ТСВТ – товарная онлайн аналитика внешнеэкономической деятельности […]
    Только для подписчиков
    2021ИмпортРудаСтатистика таможни
    0
    29.01.2021
    Безработные контейнеровозы
    По состоянию на 18 января 2021 года флот безработных сократился как по вместимости, так […]
    Только для подписчиков
    2021Безработные контейнеровозы
    0
    12.05.2021
    Импорт и экспорт Китая
    4 месяца 2021 года
    2021Внешняя торговляКитай
    0
    02.04.2021
    Грузооборот Арктического бассейна в феврале 2021 года в деталях
    Февраль 2021
    Только для подписчиков
    2021Арктический бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0
    19.02.2021
    Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в январе 2021 увеличился на 7,9%
    Январь 2021
    2021Азово-Черноморский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    26.03.2021
    Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в феврале 2021 увеличился на 11,7%
    Февраль 2021
    2021Азово-Черноморский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    25.03.2021
    TOP-5 терминалов по обороту нефтепродуктов в январе-феврале 2021 года
    Январь-февраль 2021
    Только для подписчиков
    2021ГрузооборотНефтепродуктыПорты
    0
    13.05.2021
    Грузооборот Сайменского канала
    Итоги 3 месяцев 2021
    Только для подписчиков
    2021ГрузооборотСайменский канал
    0
    07.04.2021
    Грузооборот Каспийского бассейна в феврале 2021 года: снизилась перевалка зерна
    Февраль 2021
    2021ГрузооборотКаспийский бассейнПОРТСТАТ
    0
    18.03.2021
    Фрахтовые ставки из порта Усть-Луга, неделя 11, 2021
    На 11 неделе года наблюдается активный рост индексов на суда от Handy до Panamax, по информации брокерской […]
    Только для подписчиков
    2021БалтикаУсть-ЛугаФрахтовые ставки
    0
    26.04.2021
    OOCL увеличил объемы и выручку
    OOIL, материнская компания OOCL, опубликовала неаудированные операционные и финансовые показатели линии за первый квартал […]
    2021OOCLКонтейнерооборотФинансы
    0

    • Госрегулирование Показать всё
    05.05.2021 В России временно запретили экспорт гречки
    05.05.2021 Семьи пострадавших в крушении траулера «Онега» получили компенсации на 40 млн рублей
    04.05.2021 180 млн тонн по Транссибу и БАМу к 2024 году
    26.04.2021 Капитан порта Магадан разрешил подъем затонувшего судна в бухте Нагаева
    23.04.2021 30 млн рублей за золотую визу для иностранных инвесторов
    08.04.2021 Правительство вводит экспортную пошлину на подсолнечное масло
    Контейнерные перевозки Показать всё
    14.05.2021 «Дело» запустило новый контейнерный терминал
    14.05.2021 Контейнер в Индию с медгрузом за символическую плату
    14.05.2021 Ставки фрахта на контейнеровозы выросли астрономически
    14.05.2021 Контейнеровозы-малыши выходят на маршрут Азия – Европа
    14.05.2021 MOL внедряет RTG на водороде
    13.05.2021 Железнодорожные контейнеры, 4 месяца 2021: перевозка овощей и фруктов существенно выросла
    Вакансии Показать всё
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти