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«Дело» запустило новый контейнерный терминал
14.05.2021

«Дело» запустило новый контейнерный терминал

    • 14 мая 2021 года в Калужской области на территории транспортно-логистического центра (ТЛЦ) «Ворсино» был введен в эксплуатацию новый контейнерный терминал «Запад». В торжественной церемонии участвовали губернатор Калужской области Владислав Шапша, чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Российской Федерации Ермек Кошербаев, генеральный директор АО «Почта России» Максим Акимов, председатель совета директоров Группы компаний «Дело» Сергей Шишкарёв, управляющий директор группы Freight Village RU Руслан Заливацкий и председатель совета директоров ООО «Фрейт Вилладж Калуга Север» Петр Баскаков.

    Как сообщили SeaNews в группе «Дело», общая пропускная способность ТЛЦ увеличится вдвое, до 350 тыс. TEU. Оператором терминала является ООО «Фрейт Вилладж Калуга Север», 70% которого принадлежит группе Freight Village Ru, 30% – входящему в Группу компаний «Дело» ПАО «ТрансКонтейнер».

    С началом работы нового контейнерного терминала «Запад» емкость единовременного хранения ТЛЦ «Ворсино» увеличится до 9 тыс. TEU. В ГК «Дело» рассчитывают, что реализация нового этапа его развития повысит качество сервиса и увеличит скорость обработки контейнерных поездов.

    На терминале установлены два контейнерных крана RMG Liebherr с пролётом 32 м и грузоподъемностью 45 тонн, которые позволят обрабатывать одновременно два железнодорожных и один автомобильный фронт, складируя 10 рядов контейнеров в 3 яруса.

    «Мы верим в универсальность контейнера для перевозки практически любых грузов и в серьезные перспективы наращивание оборота контейнерных грузов и увеличение грузовой базы. Для наших клиентов это и экологичность, и безопасность, и скорость, что конвертируется в эффективность бизнеса. Группа компаний «Дело» с момента основания реализует инвестиции в развитие и расширение транспортной и складской инфраструктуры, что помогает нам предвосхищать поведение рынка и идти в ногу со временем и спросом. Терминал «Ворсино» является важным звеном логистики «ТрансКонтейнера», увеличение его пропускной способности позволит повысить объемы и эффективность обработки грузов, а также привлекательность наших сервисов для клиентов», – отметил С.Шишкарёв.

    По словам Р.Заливацкого, с начала реализации проекта «грузовой деревни» в 2010 году группой Freight Village RU инвестировано почти 7,5 млрд рублей.

    По итогам 2020 года ТЛЦ «Ворсино» обработал 143 тыс. TEU. На терминале внедрена система тайм-слотирования, которая способствует оперативному и максимально точному планированию работы всех участников перевозочного процесса. Техника – круглосуточно работают 7 ричстакеров и 4 терминальных тягача.


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