Железнодорожные контейнеры, 4 месяца 2021: перевозка овощей и фруктов существенно выросла

По итогам января-апреля 2021 перевозка контейнеров по сети железных дорог России составила 2 млн 46,5 тыс. TEU – на 15,5% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

При этом перевозка контейнеров во внутреннем сообщении увеличилась на 6,5% до 784,2 тыс. TEU. Экспортные перевозки выросли на 8,9% до 515,9 тыс. TEU, импортные – на 17,9% до 428,3 тыс. TEU и транзитные – в 1,6 раза до 318,2 тыс. TEU.

Перевозка только груженых контейнеров во всех видах сообщения за 4 месяца 2021 год выросла на 22,8% и достигла 1,4 млн TEU.

Самая высокая динамика отмечена в перевозках в зерна – рост в 4,4 раза (до 13,5 тыс. TEU). Также существенно увеличились перевозки промышленных товаров – в 1,5 раза (до 140,8 тыс. TEU), метизов – в 1,4 раза (до 127,7 тыс. TEU), машин, станков, двигателей – в 1,4 раза (до 115,5 тыс. TEU), цветной руды и серного сырья – в 1,5 раза (до 11,8 тыс. TEU).

За 4 месяца 2021 года значительно выросли перевозки картофеля, овощей и фруктов – на 61,5% (до 4,2 тыс. TEU).

Объем перевозок бумаги в контейнерах составил 119,9 тыс. TEU, что 0,7% больше показателя января-апреля прошлого года.

Перевозки химикатов и соды в контейнерах выросли на 10,5% (до 248,2 тыс. TEU), лесных грузов – на 6,7% (до 181,6 тыс. TEU), автомобилей и комплектующих – на 31,4% (до 91,4 тыс. TEU), черных металлов – на 34% (до 80,1 тыс. TEU) и цветных металлов – на 17,5% (до 50,5 тыс. TEU).

Положительная динамика наблюдается в перевозках остальных и сборных грузов – плюс 32,5% (до 48,6 тыс. TEU), строительных грузов – плюс 20,8% (до 41,3 тыс. TEU), химических и минеральных удобрений – плюс 20,4% (до 15,7 тыс. TEU), металлоконструкций – плюс 20,1% (до 5,3 тыс. TEU) и рыбы – плюс 9,9% (до 7,8 тыс. TEU). Перевозки прочих продовольственных товаров в контейнерах выросли на 25,5% (до 56,2 тыс. TEU).

С февраля этого года по сети РЖД начали осуществляться перевозки угля в контейнерах – по итогам 4 месяцев этого года их объем составил 7,6 тыс. тонн.

Снижение произошло в перевозках нефтяных грузов (минус 18,9% до 24,7 тыс. TEU) и продуктах перемола (минус 5,7% до 3,4 тыс. TEU).