Самое большое в мире гражданское госпитальное судно прошло ходовые испытания

«Global Mercy», самое большое в мире гражданское госпитальное судно, успешно прошло ходовые испытания. Как сообщает заказчик строительства судна, благотворительная организация Mercy Ships, в ходе испытания была протестирована работа двигателей и всех судовых систем, навигационного и радиооборудования, аварийных систем, маневренность и потребление топлива.

По информации Mercy Ships, до приемки судна осталось завершить внутренние работы, в первую очередь в собственно госпитальных помещениях. После передачи заказчику свой первый рейс «Global Mercy» выполнит в Антверпен – там в течение нескольких месяцев оно будет проходить дооборудование и укомплектование экипажем.

А в первый рабочий рейс в Африку судно выйдет из Роттердама. Церемонию по случаю вводу судна в эксплуатацию Mercy Ships планирует провести в начале 2022 года в Дакаре в Сенегале, где «Global Mercy» предстоит выполнять свою первую миссию.

Судно построено на верфи Tianjin Xingang в Китае. Проект был разработан Deltamarin на основе кастомизированного проекта пассажирского судна. Руководство проектом осуществляет Stena RoRo, надзор за строительством ведет Lloyd’s Register. Работать «Global Mercy» будет под флагом Мальты.

Длина судна составляет 174 м, ширина – 28,6 м, проектная осадка – 6,15 м, брутто-тоннаж – 37 тыс. тонн, скорость – 12 узлов.

На госпитальных палубах судна будут оборудованы шесть операционных и палаты на 200 пациентов, лаборатория, поликлиника, офтальмологическая и стоматологическая клиники, а также оснащенные по последнему слову техники учебные классы, где смогут повышать квалификацию местные медики.

На судне смогут разместиться до 950 человек, включая 641 члена команды. Отметим, врачами и медсестрами на судах Mercy Ships работают добровольцы со всего мира. Моряки, управляющие судами, – тоже добровольцы. Организация была учреждена в 1978 году, ее основной задачей является оказание медицинских услуг и повышение уровня медицинского обеспечения в странах третьего мира.

Видео: Mercy Ships