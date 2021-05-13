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Про первый зерновой терминал в Ленинградской области
13.05.2021

Про первый зерновой терминал в Ленинградской области

    • В своем докладе на I международной конференции «Логистика экспорта зерновых и масличных», организованной BSForum в Новороссийске, член совета директоров ООО «Порт Высоцкий» Андрей Гарнухин рассказал о первом из реализуемых в Ленинградской области проектов по строительству комплекса по перевалке зерна на Балтике.  Проект реализуется в рамках реализации Указа Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года».

    Он предусматривает строительство морского грузового терминала пропускной способностью до 4 млн тонн в год с двумя причалами, силосов вместимостью 240 тыс. тонн и ж/д приема на 198 вагонов в сутки и установку двух судопогрузочных машин мощностью 1200 тон в час каждая.

    По словам А.Гарнухина, уникальность нового терминала в том, что отсутствуют цепные конвейеры и нории, что обеспечивает высокую стабильность. Планируется, что терминал будет введен в эксплуатацию в 2022 году.


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