Про первый зерновой терминал в Ленинградской области

В своем докладе на I международной конференции «Логистика экспорта зерновых и масличных», организованной BSForum в Новороссийске, член совета директоров ООО «Порт Высоцкий» Андрей Гарнухин рассказал о первом из реализуемых в Ленинградской области проектов по строительству комплекса по перевалке зерна на Балтике. Проект реализуется в рамках реализации Указа Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года».

Он предусматривает строительство морского грузового терминала пропускной способностью до 4 млн тонн в год с двумя причалами, силосов вместимостью 240 тыс. тонн и ж/д приема на 198 вагонов в сутки и установку двух судопогрузочных машин мощностью 1200 тон в час каждая.

По словам А.Гарнухина, уникальность нового терминала в том, что отсутствуют цепные конвейеры и нории, что обеспечивает высокую стабильность. Планируется, что терминал будет введен в эксплуатацию в 2022 году.