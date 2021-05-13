Контейнерооборот лидеров

Контейнерооборот Шанхая по итогам января-апреля 2021 года составил 15,06 млн TEU – на 17,3% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Сингапур за 4 месяца 2021 года обработал 12,39 млн TEU. По сравнению с уровнем января-апреля прошлого года его контейнерооборот вырос на 2,2%.

В апреле этого года Шанхай перевалил 3,72 млн TEU, на 4,6% меньше, чем за предыдущий месяц, но на 6% больше, чем в апреле 2020 года.

Через причалы Сингапура в апреле 2021 года прошло 3,09 млн TEU – на 5,5% меньше, чем за предыдущий месяц, однако на 8,8% больше, чем в апреле 2020 года.