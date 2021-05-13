Hutchison купил терминал APMT в Роттердаме

APM Terminals и Hutchison Ports Netherlands B.V., дочерняя структура глобального портового холдинга Hutchison Ports, подписали соглашение о купле-продаже контейнерного терминала APM Terminals Rotterdam (APMTR) в Роттердаме (прим. SeaNews – речь идет о «старом» терминале APMT на Маасвлакте. В Роттердаме у APMT остается новый автоматизированный терминал, построенный на намывных территориях на Маасвлакте 2).

APMTR расположен рядом с принадлежащим Hutchison Ports контейнерным терминалом ECT Delta, он располагает 1,6 км глубоководной причальной стенки и оборудован 13 причальными перегружателями STS.

«Мы рады, что сможем усилить свое присутствие в порту Роттердам, – сказал, комментируя сделку, Managing Director Hutchison Ports Europe Клеменс Ченг. – Мы уже обрабатываем бОльшую часть контейнеров в порту на терминалах ECT Delta и Euromax. Добавив к ним APMTR, мы получим дополнительные возможности предложить своим клиентам первоклассные услуги».

«Мы продолжим обслуживать существующие грузопотоки Maersk Line через терминал и будем работать с персоналом, чтобы развивать клиентскую и грузовую базу и удовлетворять растущий спрос. У нас есть возможность в будущем модернизировать терминал, и мы намерены развивать свой бизнес в порту», – добавил К.Ченг.

Напомним, осенью прошлого года сделка была одобрена Управлением по делам потребителей и рынков Нидерландов (ACM) Регулятор не увидел в сделке существенного влияния на конкуренцию. «Она не повлияет на конкуренцию между контейнерными терминалами, а приведет лишь к небольшому изменению конкурентного ландшафта», – сказали тогда в ACM.

Соглашение о намерениях стороны подписали еще в конце 2019 года.

Фото: APM Terminals