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Египет будет расширять Суэцкий канал
13.05.2021

Египет будет расширять Суэцкий канал

    • Администрация Суэцкого канала намерена расширить и углубить южную часть канала после посадки на мель мегаконтейнеровоза, заблокировавшего проход по каналу на несколько дней. 

    Как сообщает Reuters со ссылкой на руководителя Администрации Суэцкого канала Усаму Рабиа, план расширения был представлен президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси, который одобрил его и дал максимум два года на реализацию.

    План предусматривает расширение 30-километрового участка канала между городом Суэц и Горькими озерами на 40 м на восток и углубление с нынешних 66 футов (20,1 м) до 72 футов (22 м).

    Вторую нитку канала, которая была открыта в 2015 году к северу от Горьких озер, чтобы обеспечить двустороннее движение по каналу, планируется продлить на 10 км с северной стороны озера, доведя общую длину 82 км, чтобы увеличить пропуск судов.

    Тем временем контейнеровоз «Ever Given», невольно ускоривший принятие решения о расширении канала, остается под арестом в Горьком озере. По информации Reuters, Администрация Суэцкого канала сократила первоначальный объем материальных претензий к судовладельцу на треть – с 916 млн долларов до 600 млн в надежде решить вопрос во внесудебном порядке, однако страховщик судна все равно считает эту сумму слишком высокой.

    Фото: Администрация Суэцкого канала


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