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HHLA
13.05.2021

HHLA увеличила выручку и операционную прибыль

    • Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) опубликовала основные операционные и финансовые показатели за первый квартал 2021 года.

    Выручка по группе увеличилась на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 348,7 млн евро. Операционная прибыль выросла на 26,4% до 46,3 млн евро.

    Положительную динамику в HHLA объясняют высокими сборами за хранение в порту Гамбург в связи с задержками с отгрузкой, а также увеличением объемов контейнерных перевозок.

    В то время как контейнерные перевозки выросли на 10,7% до 418 тыс. TEU, контейнерооборот терминалов в составе группы сократился на 6,6% до 1,7 млн. TEU. Снижение связано с уходом с терминала Burchardkai в мае 2020 года сервиса на/с Дальнего Востока.

    Прибыль после налогообложения составила 28,2 млн евро, на 57,6% больше, чем годом ранее. Прибыль после уплаты налогов и выплат миноритариям за первый квартал выросла в 2,1 раза до 21,3 млн евро.

    В портово-логистическом дивизионе выручка выросла на 4,4% до 342 млн евро, операционная прибыль увеличилась на 33,4% до 43,3 млн евро.

    В контейнерном сегменте объем перевалки снизился на 6,6% и составил 1,7 млн TEU. В том числе объем перевалки на трех контейнерных терминалах в Гамбурге сократился на 7,2%, на контейнерных терминалах в Одессе и Таллинне – только на 0,3%. Многофункциональный терминал в Триесте, начавший операции в первом квартале, обработал первые суда ро-ро.

    По информации HHLA, грузопоток на сервисах на/с Дальнего Востока через Гамбург снизился незначительно, тогда как на сервисах на/с Ближнего Востока падение было существенным. Также наблюдалось значительное сокращение перевозок на/из Великобритании и фидерных перевозок на Балтике.

    Выручка в контейнерном сегменте в первом квартале 2021 года увеличилась на 1,3% и составила 198,1 млн евро. Снижение объемов было компенсировано выгодным распределением видов транспорта с высокой долей внутренних перевозок и временным увеличением платы за хранение контейнеров в связи с увеличением времени пребывания их на терминалах. Операционная прибыль выросла на 26,6% до 32,7 млн евро.

    В интермодальном сегменте контейнерные перевозки выросли на 10,7% до 418 тыс. TEU. Восстановление объемов, начавшееся во второй половине 2020 года, было более выгодным для железнодорожного транспорта, чем для автомобильного. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года железнодорожные перевозки увеличились на 12,1% до 336 тыс. TEU. Заметно вырос грузопоток как из северогерманских, так и из адриатических морских портов. Однако рост был обусловлен главным образом увеличением континентальных перевозок. Тенденция к росту сохранилась и в сфере автомобильных перевозок. Объемы автомобильных перевозок увеличились на 5,4% до 82 тыс. TEU.

    Выручка в интермодальном сегменте составила 124,7 млн. евро, на 6,8% больше, чем годом ранее. Однако этот рост не соответствовал значительному увеличению объемов перевозок. Это связано с тем, что, несмотря на незначительное увеличение доли железнодорожных перевозок в общем объеме интермодальных перевозок HHLA средняя выручка с одного TEU снизилась в результате изменения структуры грузопотоков. Операционная прибыль в интермодальном сегменте увеличилась на 25,4% до 21,6 млн евро.

    В текущем 2021 финансовом году HHLA ожидает умеренный рост в портово-логистическом дивизионе. Операционная прибыль планируется в диапазоне от 140 до 165 млн евро.

    На уровне группы ожидается умеренный рост выручки, операционная прибыль прогнозируется в диапазоне 153-178 млн евро.


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