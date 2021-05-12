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В Китае построили «реку над рекой»
12.05.2021

В Китае построили «реку над рекой»

    • 1 мая успешно прошел испытания на наполнение водой и был официально открыт для судоходства акведук на реке Пихе (Pihe River). По информации Xinhua, строительство акведука является ключевой составляющей мегапроекта по отводу воды из реки Янцзы в реку Хуайхэ.

    Общая длина акведука составляет 350 м, из которых 246 м смонтировано из стальных конструкций общим весом 21 тыс. тонн. Длина пролета акведука над фарватером составляет 110 м, по словам архитекторов, этой самый длинный пролет среди подобных сооружений в мире.

    Планируется, что акведук, спроектированный как «река над рекой», будет обеспечивать водой около 13 млн человек в городах Хэфэй и Луань, а также выполнять функцию судоходного канала с двусторонним движением.

    После завершения проекта вода, отведенная из Янцзы в реку Хуайхэ на расстояние 723 км, будет использоваться для снабжения 15 городов вдоль канала. Основное строительство планируется завершить к 2022 году.

    Видео: New China TV


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