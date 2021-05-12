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Танкерные ставки взлетели после атаки на трубопровод в США
12.05.2021

Танкерные ставки взлетели после атаки на трубопровод в США

    • Прекращение вследствие кибератаки прокачки по крупнейшему в США трубопроводу Colonial привело к росту фрахтовых ставок на танкеры.

    Спрос на суда вырос как со стороны трейдеров, которые фрахтуют танкеры для доставки в Штаты бензина и дизтоплива из Европы (Управление энергетической информации США называло также в качестве возможных вариантов восполнения дефицита поставки нефтепродуктов из региона Мексиканского залива и из Канады), так и со стороны американских НПЗ, которым некуда отгружать продукцию и которым танкеры нужны в качестве плавучих хранилищ.

    По данным Bloomberg, ставки на танкеры класса MR (используются для транспортировки партий объемом до 40 тыс. тонн) на маршруте из Мексиканского залива на Европу выросли в понедельник на 54% до 140 пунктов по worldscale. Суда, которые планируется использовать для хранения нефтепродуктов, по информации агентства, фрахтуются по ставке 20-30 тыс. долларов в день.

    Reuters сообщает о по меньшей мере пяти танкерах, зафрахтованных для временного хранения продукции НПЗ, а также о нескольких судах, которые зафрахтовали для доставки нефтепродуктов Total, Vitol и Trafigura.

    Ряд НПЗ в районе Мексиканского залива вынуждены были сократить объемы производства, тем временем дефицит бензина и дизеля на восточном побережье США растет. По данным Bloomberg, к вечеру понедельника топливо закончилось примерно на 7% заправочных станций в Виргинии.

    Напомним, кибератака, парализовавшая 8500-километровый продуктопровод Colonial, по которому транспортируется 2,5 млн баррелей бензина, дизтоплива и авиационного топлива в сутки, произошла вечером в пятницу. ФБР заявило о причастности к атаке хакерской группы DarkSide.

    Оператор трубопровода Colonial говорил, что компания рассчитывает запустить систему до конца недели. Тем временем восточное побережье ежедневно недополучает, по оценкам, порядка 1,2 млн баррелей бензина.


    • Комментарии: 1
    Юлия Шишова
    13.05.2021, 12:28

    Colonial Pipeline сообщила, что запустила системы, обеспечивающие прокачку топлива на восточное побережье США, однако, как отмечают в компании, на возвращение поставок в нормальное русло потребуется несколько дней.

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