Танкерные ставки взлетели после атаки на трубопровод в США

Прекращение вследствие кибератаки прокачки по крупнейшему в США трубопроводу Colonial привело к росту фрахтовых ставок на танкеры.
Спрос на суда вырос как со стороны трейдеров, которые фрахтуют танкеры для доставки в Штаты бензина и дизтоплива из Европы (Управление энергетической информации США называло также в качестве возможных вариантов восполнения дефицита поставки нефтепродуктов из региона Мексиканского залива и из Канады), так и со стороны американских НПЗ, которым некуда отгружать продукцию и которым танкеры нужны в качестве плавучих хранилищ.
По данным Bloomberg, ставки на танкеры класса MR (используются для транспортировки партий объемом до 40 тыс. тонн) на маршруте из Мексиканского залива на Европу выросли в понедельник на 54% до 140 пунктов по worldscale. Суда, которые планируется использовать для хранения нефтепродуктов, по информации агентства, фрахтуются по ставке 20-30 тыс. долларов в день.
Reuters сообщает о по меньшей мере пяти танкерах, зафрахтованных для временного хранения продукции НПЗ, а также о нескольких судах, которые зафрахтовали для доставки нефтепродуктов Total, Vitol и Trafigura.
Ряд НПЗ в районе Мексиканского залива вынуждены были сократить объемы производства, тем временем дефицит бензина и дизеля на восточном побережье США растет. По данным Bloomberg, к вечеру понедельника топливо закончилось примерно на 7% заправочных станций в Виргинии.
Напомним, кибератака, парализовавшая 8500-километровый продуктопровод Colonial, по которому транспортируется 2,5 млн баррелей бензина, дизтоплива и авиационного топлива в сутки, произошла вечером в пятницу. ФБР заявило о причастности к атаке хакерской группы DarkSide.
Оператор трубопровода Colonial говорил, что компания рассчитывает запустить систему до конца недели. Тем временем восточное побережье ежедневно недополучает, по оценкам, порядка 1,2 млн баррелей бензина.
Colonial Pipeline сообщила, что запустила системы, обеспечивающие прокачку топлива на восточное побережье США, однако, как отмечают в компании, на возвращение поставок в нормальное русло потребуется несколько дней.