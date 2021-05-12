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Импорт и экспорт Китая
12.05.2021

Импорт и экспорт Китая

    • По итогам января-апреля этого года внешнеторговый оборот Китая составил 1,79 трлн долларов – на 37,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

    Экспорт по итогам 4 месяцев вырос на 43,6% до 973,7 млрд долларов, импорт увеличился на 31,6% до 815,8 млрд долларов.

    По данным главного таможенного управления КНР, в апреле внешнеторговый оборот Китая увеличился на 36,5% по сравнению с апрелем 2020 года и составил 485 млрд долларов. 

     Экспорт по итогам отчетного месяца вырос на 31,8% до 263,9 млрд долларов, импорт – на 42,7% до 221,1 млрд долларов.


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