Импорт и экспорт Китая

По итогам января-апреля этого года внешнеторговый оборот Китая составил 1,79 трлн долларов – на 37,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Экспорт по итогам 4 месяцев вырос на 43,6% до 973,7 млрд долларов, импорт увеличился на 31,6% до 815,8 млрд долларов.

По данным главного таможенного управления КНР, в апреле внешнеторговый оборот Китая увеличился на 36,5% по сравнению с апрелем 2020 года и составил 485 млрд долларов.

Экспорт по итогам отчетного месяца вырос на 31,8% до 263,9 млрд долларов, импорт – на 42,7% до 221,1 млрд долларов.