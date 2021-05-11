Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Обзор мирового рынка бункеровки. 19 неделя 2021
11.05.2021

Обзор мирового рынка бункеровки. 19 неделя 2021

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?
    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок. Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе). Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews. Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли. Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь
    Наши подписчики:

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    09.04.2021
    Грузооборот Сайменского канала
    Итоги 2 месяцев 2021
    Только для подписчиков
    2021ГрузооборотСайменский канал
    0
    04.02.2021
    Фрахтовые ставки из порта Усть-Луга, неделя 5, 2021
    Февраль 2021 года начался с падения Baltic Dry Index (BDI) сразу на 0,6%. По […]
    Только для подписчиков
    2021БалтикаУсть-ЛугаФрахтовые ставки
    0
    14.04.2021
    Контейнерооборот российских портов в марте 2021 года в деталях
    Март 2021
    Только для подписчиков
    2021КонтейнерооборотМартПОРТСТАТ
    0
    24.03.2021
    Нефть не выдерживает натиска коронавируса
    Перспектива «заветных» $100 за баррель пока отодвинулась. Напомним, в начале этого месяца аналитики, впечатленные […]
    2021ГазНефтепродуктыНефть
    0
    24.02.2021
    Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в январе 2021 года: перевалка нефти упала на треть
    Январь 2021
    2021Азово-Черноморский бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0
    19.04.2021
    Импорт марганцевой руды в январе-феврале 2021 года в деталях
    Материал подготовлен по данным online сервиса SeaNews ТСВТ – товарная онлайн аналитика внешнеэкономической деятельности […]
    Только для подписчиков
    2021ИмпортРудаСтатистика таможни
    0
    21.04.2021
    Экспорт свинцовой руды в январе-феврале 2021 года в деталях
    Более подробная аналитика доступна по ПОДПИСКЕ. Подписаться По данным сервиса SeaNews ТСВТ, экспорт свинцовой […]
    Только для подписчиков
    2021РудаСтатистика таможниТСВТ
    0
    16.04.2021
    Внешнеторговый оборот Россия – ЕС
    Итоги 2 месяцев 2021
    2021Внешняя торговляЕвросоюзРоссия
    0
    19.03.2021
    Первая в США СПГ-бункеровка танкера Aframax «Проспект Гагарина»
    15 марта на рейде порта Канаверал (штат Флорида, США) танкер «Проспект Гагарина» группы компаний […]
    AframaxShellБункеровкаСовкомфлот
    0
    01.03.2021
    Грузооборот российского транспорта, январь 2021: выросли перевозки железнодорожного, трубопроводного и воздушного транспорта
    По итогам первого месяца 2021 года перевозки грузов российским транспортом составили 539,7 млн тонн. […]
    2021Транспортный сектор
    0
    13.04.2021
    «Дело» предлагает включить контейнеризацию в Стратегию социально-экономического развития РФ
    Группа компаний «Дело» предложила включить контейнеризацию в проект Стратегии социально-экономического развития РФ до 2030 […]
    2021ГК "Дело"КонтейнеризацияСергей Шишкарев
    0
    18.02.2021
    Грузооборот Балтийского бассейна в январе 2021 года: выросла перевалка зерна
    Январь 2021
    2021Балтийский бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0

    • Госрегулирование Показать всё
    05.05.2021 В России временно запретили экспорт гречки
    05.05.2021 Семьи пострадавших в крушении траулера «Онега» получили компенсации на 40 млн рублей
    04.05.2021 180 млн тонн по Транссибу и БАМу к 2024 году
    26.04.2021 Капитан порта Магадан разрешил подъем затонувшего судна в бухте Нагаева
    23.04.2021 30 млн рублей за золотую визу для иностранных инвесторов
    08.04.2021 Правительство вводит экспортную пошлину на подсолнечное масло
    Контейнерные перевозки Показать всё
    11.05.2021 Гамбург принял первый мегаконтейнеровоз с увеличенной осадкой
    11.05.2021 Безработные контейнеровозы
    11.05.2021 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 18, 2021
    07.05.2021 Роттердам раскидал Суэцкий затор
    07.05.2021 Соответствие линий расписанию в марте выше, чем в феврале
    07.05.2021 Samskip расширяет контейнерный парк
    Вакансии Показать всё
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти