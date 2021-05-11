Новое оборудование для перевалки зерна в Усть-Луге

Стивидорная компания «Новотранс» закупила новое оборудование для обработки сыпучих грузов в рамках работ по созданию современной площадки для перевалки зерна на экспорт на базе паромного комплекса в порту Усть-Луга, оператором которого является компания.

Как сообщили SeaNews в «Новотрансе», пневмотранспортеры с пропускной способностью до 120 тонн/час позволят значительно ускорить перевалку, а также расширить перечень оказываемых услуг, в том числе осуществлять затарку зерновых в контейнеры и крытые вагоны. По подсчетам специалистов холдинга, в этом году грузооборот терминала может быть увеличен вдвое.

«В начале года были достигнуты предварительные договоренности с грузоотправителями о перевалке через паромный комплекс зерна, товаров народного потребления, автомобилей, грузовых вагонов в объеме около 1,6 млн тонн. В мае на линию после планового ремонта выйдет паром «Амбал», с пуском которого объемы перевалки могут быть удвоены. Все оборудование терминала подготовлено к работе», – рассказал директор по работе паромного комплекса СК «Новотранс» Денис Мечев.