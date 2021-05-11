Новая установка пылеподавления на УПК

ООО «Универсальный перегрузочный комплекс» в порту Усть-Луга ввело в эксплуатацию новую мобильную установку пылеподавления УП/М-718-А8ДГ-Д-С.

Как сообщили SeaNews в компании, установка представляет собой прицеп с ёмкостью для воды и дизель-генератором. С помощью водопроводной арматуры, форсунок и мощного вентилятора агрегат создаёт тонкодисперсный туман в радиусе 90 м, который при взаимодействии с пылевыми частицами способствует их осаждению в технологической зоне.

Модель УП/М-718-А8-ДГ-Д-С может использоваться круглогодично: при отрицательных температурах (до минус 30 градусов) она работает в снежном режиме и вместо мелких водяных капель образует гранулы сухого льда.

Обновление парка природозащитной техники – одно из стратегических направлений экологической программы УПК, отмечают в компании. В арсенале компании уже есть комбинированная поливоуборочная машина, четыре локальные оросительные установки для грейферов и мобильная пылеподавляющая установка WLP-700T. В рамках проекта технического перевооружения УПК планирует дополнительно приобретать пылеподавляющее оборудование.