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Новая установка пылеподавления на УПК
11.05.2021

Новая установка пылеподавления на УПК

    • ООО «Универсальный перегрузочный комплекс» в порту Усть-Луга ввело в эксплуатацию новую мобильную установку пылеподавления УП/М-718-А8ДГ-Д-С.

    Как сообщили SeaNews в компании, установка представляет собой прицеп с ёмкостью для воды и дизель-генератором. С помощью водопроводной арматуры, форсунок и мощного вентилятора агрегат создаёт тонкодисперсный туман в радиусе 90 м, который при взаимодействии с пылевыми частицами способствует их осаждению в технологической зоне.

    Модель УП/М-718-А8-ДГ-Д-С может использоваться круглогодично: при отрицательных температурах (до минус 30 градусов) она работает в снежном режиме и вместо мелких водяных капель образует гранулы сухого льда.

    Обновление парка природозащитной техники – одно из стратегических направлений экологической программы УПК, отмечают в компании. В арсенале компании уже есть комбинированная поливоуборочная машина, четыре локальные оросительные установки для грейферов и мобильная пылеподавляющая установка WLP-700T. В рамках проекта технического перевооружения УПК планирует дополнительно приобретать пылеподавляющее оборудование.


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