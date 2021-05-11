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Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 18, 2021
11.05.2021

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 18, 2021

    • На 18 неделе года ставки на основных исследуемых трейдах продолжили рост. Снижение ставок произошло только на направлении из Китая на порты Южной Кореи.

    Ставки из Китая на порты рейнджа Гамбург – Гавр выросли на 4,9%, ставки на порты Средиземноморья – на 7,6%.

    Ставки на порты западного побережья США поднялись на 1,2%, ставки на порты восточного побережья – на 8,1%.

    Ставки из Китая на Персидский залив выросли на 18 неделе на 3,8%. Ставки на Южную Америку увеличились на 1,1%, на Австралию и Новую Зеландию – на 1,4%.

    На внутриазиатском трейде ставки из Китая на порты Японии выросли на 0,3%. В то же время ставки на Южную Корею опустились по сравнению с позапрошлой неделей на 5,4%.

    China Containerized Freight Index формируется на основе стоимости перевозки контейнеров из крупнейших портов Китая и отражает как спотовые, так и контрактные ставки, которые могут существенно различаться. При этом, по разным данным, порядка 75% перевозок осуществляется на контрактной основе. Приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями фрахтового рынка. Реальные ставки могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

    Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.


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