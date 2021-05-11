Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 18, 2021

На 18 неделе года ставки на основных исследуемых трейдах продолжили рост. Снижение ставок произошло только на направлении из Китая на порты Южной Кореи.

Ставки из Китая на порты рейнджа Гамбург – Гавр выросли на 4,9%, ставки на порты Средиземноморья – на 7,6%.

Ставки на порты западного побережья США поднялись на 1,2%, ставки на порты восточного побережья – на 8,1%.

Ставки из Китая на Персидский залив выросли на 18 неделе на 3,8%. Ставки на Южную Америку увеличились на 1,1%, на Австралию и Новую Зеландию – на 1,4%.

На внутриазиатском трейде ставки из Китая на порты Японии выросли на 0,3%. В то же время ставки на Южную Корею опустились по сравнению с позапрошлой неделей на 5,4%.

China Containerized Freight Index формируется на основе стоимости перевозки контейнеров из крупнейших портов Китая и отражает как спотовые, так и контрактные ставки, которые могут существенно различаться. При этом, по разным данным, порядка 75% перевозок осуществляется на контрактной основе. Приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями фрахтового рынка. Реальные ставки могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

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