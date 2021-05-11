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Ключ к развитию портов – модернизация парка техники
11.05.2021

Ключ к развитию портов – модернизация парка техники

    • Грузооборот портов Дальнего Востока ежегодно растет. Согласно стратегии развития морской портовой инфраструктуры России до 2030 года суммарный объем мощностей гаваней в Дальневосточном бассейне должен существенно увеличиться. В минувшем году рост объемов перевозок составил 4,6%. Положительная динамика наблюдалась по всем видам перевозок. Как свидетельствует исследование НОЦ «Морской транспорт и пространственная логистика» Морского государственного университета имени Невельского и компании «ДНИИМФ-Восточный», драйверами роста грузовой базы морских портов макрорегиона остается уголь.

    Перевалка угля за прошедший год на Дальнем Востоке выросла на 9,1%. Такой рост обеспечили терминалы Приморья – Восточный и Порт Вера, Хабаровского края – первая очередь «Дальтрансугля», «ВаниноТрансУголь» и «Терминал-Совгавань», а также порты Шахтерск на Сахалине и Беринговский на Чукотке.

    Развитие морской портовой инфраструктуры в сфере перевалки угля инициировано бизнесом. В планах российских угольщиков – к 2025 году нарастить объемы экспорта и основной поток отправлять через порты Дальнего Востока.

    Портам есть куда развиваться – не только путем увеличения мощностей, но и за счет модернизации парка техники. Важными факторами при выборе техники для работы в порту является надежность, производительность и доступность сервиса. Именно такие задачи решает компания «Амур Машинери», на протяжении 25 лет являющаяся официальным дилером Caterpillar и плодотворно сотрудничающая с крупнейшими предприятиями региона.

    Современная модель фронтального погрузчика Cat 966 GC, недавно представленная «Амур Машинери» для рынка Дальнего Востока, подходит для работы в порту благодаря высокой производительности и низким затратам на владение и эксплуатацию. Система управления холостым ходом двигателя, автоматическому выключению двигателя на холостом ходу, вентилятор с регулируемой частотой вращения и гидросистема с регулированием мощности по нагрузке позволяют в разы снизить расход топлива.

    При разработке 966 GC одним из приоритетов была простота и скорость технического обслуживания. Большие боковые панели капота двигателя и откидная задняя решетка обеспечивают беспрепятственный доступ к узлам, подлежащим ежедневному техобслуживанию, точкам смазки, фильтрам и отверстиям для отбора проб жидкостей. Ко всем централизованным узлам имеется доступ с уровня земли. Кроме того, на машине увеличен интервал замены фильтров.

    На погрузчик возможна установка специализированного ковша на 6 кубических метров для перевалки угля. Такой ковш спроектирован исходя из плотности материала, благодаря чему обеспечивается равномерность загрузки. Помимо этого, у него увеличена длина днища, широкий проем и изогнутые боковые пластины, что позволяет достигать на 10% более высоких коэффициентов заполнения ковша по сравнению с прежними моделями.

    CAT 966 GC изначально оснащен телематической системой Cat Product Link. Эта система помогает удаленно увидеть наработку машин, как машина эксплуатируется и нет ли простоя. Также можно посмотреть все возникающие в процессе эксплуатации коды ошибок, что очень важно для сервисного обслуживания и своевременного реагирования. Дистанционный контроль можно вести, используя my.cat.com, приложение Cat App или VisionLink. Вся информация собирается в режиме реального времени и доступна для просмотра из любой точки мира.

    Подробнее о фронтальном погрузчике CAT 966 GC можно узнать на сайте «Амур Машинери»: www.amurmachinery.ru


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