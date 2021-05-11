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Как строят самый большой в Китае строят морской ветропарк
11.05.2021

Как строят самый большой в Китае строят морской ветропарк

    • В конце июня должна быть официально введена в эксплуатацию оффшорная ветроэлектростанция в китайской провинции Цзянсу. Она расположена в 39 км от прибрежного города Наньтун и на сегодняшний день является крупнейшей ветроэлектростанцией в Китае.

    Строительство было разделено на два этапа. Первый этап, в ходе которого было установлено 70 генераторов, был завершен в 2017 году. Второй, находящаяся в стадии строительства, предусматривает установку 80 генераторов, из них осталось установить 10.

    После завершения второго этапа 150 генераторов суммарной мощностью 700 тыс. киловатт смогут питать десятки тысяч городских домохозяйств в течение года.

    Видео: CCTV Video News Agency


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