“K” Line создает новую компанию

Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd, and Kawasaki Kinkai Kisen Kaisha Ltd. заключили соглашение об учреждении новой компании – “K” Line Wind Service, Ltd. Новая структура будет заниматься оказанием услуг для ветроэнергетического сектора.

“K” Line Wind Service будет услуги буксира для установки и обработки якорей (AHTS) «Akatsuki» и вспомогательного судна «Kaiko», которыми оперируют Kawasaki Kinkai Kisen Kaisha.

Новая компания начнет работать с 1 июня этого года после получения одобрения соответствующих регулирующих органов, сообщили SeaNews в “K” Line.