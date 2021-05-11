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“K” Line создает новую компанию
11.05.2021

“K” Line создает новую компанию

    • Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd, and Kawasaki Kinkai Kisen Kaisha Ltd. заключили соглашение об учреждении новой компании – “K” Line Wind Service, Ltd. Новая структура будет заниматься оказанием услуг для ветроэнергетического сектора.

    “K” Line Wind Service будет услуги буксира для установки и обработки якорей (AHTS) «Akatsuki» и вспомогательного судна «Kaiko», которыми оперируют Kawasaki Kinkai Kisen Kaisha.

    Новая компания начнет работать с 1 июня этого года после получения одобрения соответствующих регулирующих органов, сообщили SeaNews в “K” Line.


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