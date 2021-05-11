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Грузы РЖД, 4 месяца 2021: погрузка на сети выросла на 1,8%
11.05.2021

Грузы РЖД, 4 месяца 2021: погрузка на сети выросла на 1,8%

    • Погрузка на сети РЖД за 4 месяцев 2021 года составила 414,9 млн тонн. Это на 1,8% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

    По оперативным данным ОАО «Российские железные дороги», погрузка каменного угля составила 123,3 млн тонн – на 7,3% больше, чем за 4 месяца прошлого года. Погрузка второго по объемам груза на сети РЖД – нефти и нефтепродуктов – была на 4,7% меньше, чем за январь-апрель 2020 года, составив 72,2 млн тонн. Также снизилась погрузка железной и марганцевой руды – на 1,1% до 38,9 млн тонн.

    Кроме того, сократились объемы погрузки черных металлов – на 2,5% до 22,9 млн тонн, строительных грузов – на 6,4% до 37 млн тонн и химикатов и соды – на 3,8% до 8,1 млн тонн.

    По остальной номенклатуре грузов наблюдается положительная динамика.

    По итогам отчетного периода года объемы погрузки химических и минеральных удобрений выросли на 6% до 21,8 млн тонн. Промышленного сырья и формовочных материалов было погружено на 6,2% больше, чем годом ранее, – 10,5 млн тонн.

    Положительная динамика отмечена также в погрузке лома черных металлов (плюс 22,9%, до 4,7 млн тонн), лесных грузов (плюс 1,8%, до 14,3 млн тонн), цветной руды и серного сырья (плюс 1,2%, до 6,4 млн тонн). Объемы погрузки зерна по итогам января-апреля текущего года выросли на 15,1% и составили 9,3 млн тонн. Цемента было погружено на 5,3% больше, чем годом ранее, – 6,8 млн тонн.

    Погрузка на сети РЖД за апрель 2021 года составила 107,8 млн тонн. Это на 6,9% больше, чем за аналогичный месяц 2020 года, однако на 1,6% меньше показателя предыдущего месяца.

    Грузооборот за 4 месяца 2021 года составил 860,1 млрд тарифных т/км (плюс 3,6%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии достиг 1087,4 млрд т/км (плюс 3,2%).

    В апреле грузооборот на сети РЖД вырос на 8% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составил 225,2 млрд тарифных т/км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за отчетный месяц увеличился на 6,9%, до 282,4 млрд т/км.


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