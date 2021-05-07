Samskip расширяет контейнерный парк

За несколько последних месяцев Samskip приобрел 900 новых 45-футовых high cube сухих контейнеров, 100 45-футовых high cube рефконтейнеров и 100 40-футовых high cube рефконтейнеров.

Новые рефы имеют внутри «подкладку» из композитных материалов, что делает их легче и прочнее, чем контейнере предыдущего поколения. Каждый контейнер оборудован современным генератором, спроектированным в расчете на длительную перевозку замороженных и охлажденных продуктов и продуктов глубокой заморозки при температуре от минус 30 до плюс 30 градусов Цельсия.

Как отмечают в компании, новые рефы позволяют расширить круг клиентов. С учетом вновь приобретенных, контейнерный парк линии теперь состоит из 17 тыс. единиц.