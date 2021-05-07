Роттердам раскидал Суэцкий затор

В порту Роттердам обработали практически все суда, которые сбились с расписания из-за перекрытия Суэцкого канала вследствие посадки на мель контейнеровоза «Ever Given» – в порту их называют «Суэцкой армадой».

Как сообщили SeaNews в Администрации порта Роттердам, всего таких контейнеровозов было 64 – 54 из них уже обработаны, два в настоящее время обрабатываются, один стоит на якоре и еще четыре – ожидаются. В числе последних четырех и сам виновник «торжества» – «Ever Given», но он задержан египетскими властями, и когда его отпустят, неизвестно.

Чтобы скоординировать действия и избежать заторов, в Роттердаме сформировали консультативную группу, в которую вошли представители отраслевых ассоциаций – терминальных операторов, судовладельцев, морских агентов, судовых брокеров, речных и автоперевозчиков, а также самой Администрации порта.

Работа консультативной группы позволила оптимизировать использование инфраструктуры за пределами терминалов и сократить время пребывания контейнеров на терминале. Были также попытки увеличить объемы вывоза и распределения контейнеропотока в ночное время и в выходные, но, как признаются в Администрации порта, они не дали результатов. Теперь, когда неравномерно свалившиеся объемы раскиданы, консультативная группа распущена.

Фото: Администрация порта Роттердам