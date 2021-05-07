Экспорт никеля и изделий из него в январе-феврале 2021 года

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По данным сервиса SeaNews ТСВТ, за январь-февраль 2021 год экспорт никеля и изделий из него из России составил 20,6 тыс. тонн (-47,3% к январю-февралю 2020 года), или 281,5 млн долларов (-32,2%).

Отправки никелевого штейна за границу в физическом выражении снизились на 12,7%, в денежном, напротив, увеличились на 41,5%.

Отгрузки необработанного никеля сократились на 71% в тоннах и на 60,7% в деньгах.

В первые два месяца этого года российский никель и изделия из него отгружались в 41 страну. Основными покупателями были Финляндия, Нидерланды и Швейцария.

Подробный анализ экспорта никеля и изделий из него, а также других грузов из России по итогам января-февраля 2021 года доступен по подписке.