Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Грузооборот Каспийского бассейна в марте 2021 года в деталях
07.05.2021

Грузооборот Каспийского бассейна в марте 2021 года в деталях

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?
    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок. Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе). Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews. Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли. Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь
    Наши подписчики:

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    12.02.2021
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 6, 2021
    На 6 неделе ставки фрахта в Азово-Черноморском регионе начали постепенно снижаться, достигнув уровня $33 […]
    Только для подписчиков
    2021Азовское мореКаспийское мореФрахтовые ставки
    0
    25.02.2021
    ТOP-5 терминалов России по грузообороту в январе 2021 года
    Январь 2021
    Только для подписчиков
    2021ГрузооборотПОРТСТАТПорты
    0
    06.05.2021
    Рекордный квартал Maersk
    A.P. Moller-Maersk опубликовал финансовые показатели за первый квартал 2021 года. Как сообщили SeaNews в […]
    2021MaerskФинансы
    0
    08.04.2021
    Железнодорожные контейнеры, 3 месяца 2021: перевозки зерновых грузов выросли в 4 раза
    Перевозки контейнеров по сети РЖД во всех видах сообщения по итогам 1 квартала 2021 […]
    2021КонтейнерыРЖД
    0
    27.01.2021
    TOP-5 терминалов по обороту угля в 2020 году
    Итоги 2020
    Только для подписчиков
    2020ГрузооборотПОРТСТАТПорты
    0
    29.03.2021
    Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в феврале 2021 года: выросла перевалка угля и кокса
    Февраль 2021
    2021Азово-Черноморский бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0
    12.02.2021
    Фрахтовые ставки из порта Новороссийск, неделя 6, 2021
    На 6 неделе года фрахтовые ставки на перевозку грузов балкерами дедвейтом 40-50 тыс. тонн […]
    Только для подписчиков
    2021НовороссийскФрахтовые ставкиЧерное море
    0
    28.01.2021
    Утвержден проект Соглашения о перевозке и перевалке нефтепродуктов Белоруссии через порты РФ
    Правительство Российской Федерации утвердило проект Соглашения с правительством Республики Белоруссия об организации сотрудничества в […]
    БеларусьНефтепродуктыПортыРоссия
    0
    15.02.2021
    Контейнерооборот лидеров
    Январь 2021 года
    2021КонтейнерооборотСингапурШанхай
    0
    05.04.2021
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 13, 2021
    На прошедшей неделе наблюдался рост ставок на европейском и средиземноморском трейдах.  На американском направлении […]
    2021Фрахтовые ставки
    0
    01.02.2021
    Грузооборот Дальневосточного бассейна в декабре 2020 года в деталях
    Декабрь 2020
    Только для подписчиков
    2020ГрузооборотДальневосточный бассейнДекабрь
    0
    31.03.2021
    Продуктовый импорт, январь 2021: поставки практически всех исследуемых продуктов питания снизились
    По данным Федеральной таможенной службы, за январь 2021 год в Россию было завезено 17,8 […]
    2021ИмпортПродукты питания
    0

    • Госрегулирование Показать всё
    05.05.2021 В России временно запретили экспорт гречки
    05.05.2021 Семьи пострадавших в крушении траулера «Онега» получили компенсации на 40 млн рублей
    04.05.2021 180 млн тонн по Транссибу и БАМу к 2024 году
    26.04.2021 Капитан порта Магадан разрешил подъем затонувшего судна в бухте Нагаева
    23.04.2021 30 млн рублей за золотую визу для иностранных инвесторов
    08.04.2021 Правительство вводит экспортную пошлину на подсолнечное масло
    Контейнерные перевозки Показать всё
    07.05.2021 Samskip расширяет контейнерный парк
    06.05.2021 FESCO увеличила выручку и показала чистую прибыль
    06.05.2021 Контейнерооборот Каспийского бассейна в марте 2021 года снизился на 55%
    06.05.2021 Цены на акции линий выросли на 400%
    06.05.2021 Рекордный квартал Maersk
    06.05.2021 Контейнерооборот Каспийского бассейна в марте 2021 года в деталях
    Вакансии Показать всё
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти