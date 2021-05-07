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Baltic Dry Index пошел вниз после рекордного роста
07.05.2021

Baltic Dry Index пошел вниз после рекордного роста

    • Baltic Dry Index в четверг пошел на снижение после продолжавшегося 15 дней подряд роста, в ходе которого он достиг 11-летнего максимума.

    По состоянию на 6 мая индикативный показатель, отражающий состояние рынка перевозок навалочных и насыпных грузов, составил 3212 пунктов – на 54 пункта меньше, чем днем ранее.

    По информации Reuters, вниз Baltic Dry Index потянули балкеры Capesize, средняя ставка на которые упала на 237 пунктов, или почти на 4,4%, до 5167 пунктов, или, в деньгах, с $1965 долларов до $42852 долларов в день. Суда этого типоразмера используются во основном для транспортировки угля и железной руды, средний объем партии составляет 150 тыс. тонн.

    В то же время, индекс для судов типоразмера Panamax, которыми обычно перевозят уголь и зерно партиями 60-70 тыс. тонн, вырос на 61 пункт, или на 2,1%, до 2909 пунктов, а средневзвешенные ставки на них – на 548 долларов до 26182 долларов в день.

    Индекс балкеров Supramax поднялся на 25 пунктов до 2160 пунктов.

    Baltic Dry Index используется как инструмент оценки международной деловой активности. Он отражает стоимость транспортировки морским путем насыпных и навалочных грузов (руды, зерна и т.п.) по основным значимым торговым маршрутам балкерам разных типоразмеров – Capesize, Panamax и Supramax.

    На основании динамики и значений Baltic Dry Index можно оценить деловую активность секторов экономики, являющихся потребителями услуг морских перевозчиков, анализировать состояние отчасти прогнозировать развитие мировой торговли, промышленности и экономики в целом.

    Фото: Shipspotting


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