Baltic Dry Index пошел вниз после рекордного роста

Baltic Dry Index в четверг пошел на снижение после продолжавшегося 15 дней подряд роста, в ходе которого он достиг 11-летнего максимума.

По состоянию на 6 мая индикативный показатель, отражающий состояние рынка перевозок навалочных и насыпных грузов, составил 3212 пунктов – на 54 пункта меньше, чем днем ранее.

По информации Reuters, вниз Baltic Dry Index потянули балкеры Capesize, средняя ставка на которые упала на 237 пунктов, или почти на 4,4%, до 5167 пунктов, или, в деньгах, с $1965 долларов до $42852 долларов в день. Суда этого типоразмера используются во основном для транспортировки угля и железной руды, средний объем партии составляет 150 тыс. тонн.

В то же время, индекс для судов типоразмера Panamax, которыми обычно перевозят уголь и зерно партиями 60-70 тыс. тонн, вырос на 61 пункт, или на 2,1%, до 2909 пунктов, а средневзвешенные ставки на них – на 548 долларов до 26182 долларов в день.

Индекс балкеров Supramax поднялся на 25 пунктов до 2160 пунктов.

Baltic Dry Index используется как инструмент оценки международной деловой активности. Он отражает стоимость транспортировки морским путем насыпных и навалочных грузов (руды, зерна и т.п.) по основным значимым торговым маршрутам балкерам разных типоразмеров – Capesize, Panamax и Supramax.

На основании динамики и значений Baltic Dry Index можно оценить деловую активность секторов экономики, являющихся потребителями услуг морских перевозчиков, анализировать состояние отчасти прогнозировать развитие мировой торговли, промышленности и экономики в целом.

Фото: Shipspotting