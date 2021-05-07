Ahlers открывает новый склад в Москве

Бельгийский логистический провайдер Ahlers заключил договор аренды на 100 тыс. кв. м складских и 700 кв. м офисных площадей в индустриальном парке «Ориентир Запад-4» в Москве.

По информации Ahlers, ввод склада в эксплуатацию намечен на июль 2021 года, обслуживать клиентов на новой площадке компания должна начать в августе.

По словам Роберта Манна, генерального директора Ahlers Russia и COO Ahlers Global, компания намерена открывать новые склады в ключевых регионах, напомнив, что недавно к существующим 44 тыс. кв. м собственных складских площадей в Петербурге было добавлено еще 21 тыс. кв. м.

Новый склад в Москве, отмечают в Ahlers, позволит компании продолжать развивать свой бизнес в этом регионе, централизуя услуги для клиентов, повышая качество и скорость обслуживания в условиях растущего рынка е-коммерции.

«Ориентир Север-4» – индустриальный парк, построенный девелоперской компанией «Ориентир» в Солнечногорском районе» Московской области (33 км Новорижского шоссе) и включающий складские площади класса А.

В апреле этого года сообщалось, что «Ориентир» продал объект логистической платформе Professional Logistics Technologies. «Сделка предполагает поэтапный выкуп PLT объектов индустриального парка Север-4 по мере завершения строительства и сдачи в аренду», – цитирует Интерфакс сообщение компании.