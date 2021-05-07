Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Ahlers открывает новый склад в Москве
07.05.2021

Ahlers открывает новый склад в Москве

    • Бельгийский логистический провайдер Ahlers заключил договор аренды на 100 тыс. кв. м складских и 700 кв. м офисных площадей в индустриальном парке «Ориентир Запад-4» в Москве.

    По информации Ahlers, ввод склада в эксплуатацию намечен на июль 2021 года, обслуживать клиентов на новой площадке компания должна начать в августе.

    По словам Роберта Манна, генерального директора Ahlers Russia и COO Ahlers Global, компания намерена открывать новые склады в ключевых регионах, напомнив, что недавно к существующим 44 тыс. кв. м собственных складских площадей в Петербурге было добавлено еще 21 тыс. кв. м.

    Новый склад в Москве, отмечают в Ahlers, позволит компании продолжать развивать свой бизнес в этом регионе, централизуя услуги для клиентов, повышая качество и скорость обслуживания в условиях растущего рынка е-коммерции.

    «Ориентир Север-4» – индустриальный парк, построенный девелоперской компанией «Ориентир» в Солнечногорском районе» Московской области (33 км Новорижского шоссе) и включающий складские площади класса А.

    В апреле этого года сообщалось, что «Ориентир» продал объект логистической платформе Professional Logistics Technologies. «Сделка предполагает поэтапный выкуп PLT объектов индустриального парка Север-4 по мере завершения строительства и сдачи в аренду», – цитирует Интерфакс сообщение компании.


    • Комментарии: 0
    Новости по теме
    24.03.2021
    Доставка по Москве может подорожать
    Будет ли передел рынка?
    АвтоперевозкиАвтотранспортМоскваПЭК
    0
    30.03.2021
    Исторический рекорд спроса на склады в регионах
    По данным международной консалтинговой компании Knight Frank, в 2020 году на рынке складской недвижимости […]
    Knight FrankСкладСкладская логистика
    0
    09.02.2021
    Первый контейнерный поезд FESCO с автомобилями из Китая на ТЛЦ «Белый Раст»
    FESCO  отправила первый контейнерный поезд с автомобилями из китайского города Чунцин в Московскую область […]
    FESCO АвтомобилиБелый РастКитай
    0
    19.02.2021
    Новый крытый склад в Морском порту Санкт-Петербург
    АО «Морской порт Санкт-Петербург» ввело в эксплуатацию новый крытый склад общей площадью 3,6 тыс. […]
    Морской порт Санкт-ПетербургСклад
    0
    31.03.2021
    Первая контрейлерная отправка на ДВЖД
    29 марта со станции Угольная Дальневосточной железной дороги впервые осуществлена контрейлерная отправка. Платформа с […]
    Дальневосточная железная дорогаДВЖДКонтрейлерные перевозкиМосква
    0
    08.02.2021
    Счетная палата о рисках проекта «Европа – Западный Китай»
    К 2024 году Международный транспортный маршрут «Европа – Западный Китай» (МТМ ЕЗК) должен прирасти […]
    АвтодорогаЕвропаКитайМ-12
    0
    23.04.2021
    Экспонаты из Музея Московского Кремля улетели в Гонконг
    Авиакомпания AirBridgeCargo (АВС) доставила более двухсот предметов искусства на регулярных рейсах из Москвы в […]
    AirBridgeCargoАвиаперевозкиГонконгкультура
    0
    26.03.2021
    MOL назначила главного представителя в России
    Mitsui OSK Lines (MOL) назначила своего главного представителя в России. Кендзи Йокои приступил к […]
    MOLАрктик СПГАрктикаМосква
    0
    19.03.2021
    Новый контрейлерный маршрут из Москвы в Новосибирск
    DB Schenker запускает новый регулярный контрейлерный маршрут Москва-Новосибирск-Москва. Протяженность маршрута около 3,4 тыс. километров, […]
    DB Schenker Контрейлерные перевозкиМоскваНовосибирск
    0

    • Госрегулирование Показать всё
    05.05.2021 В России временно запретили экспорт гречки
    05.05.2021 Семьи пострадавших в крушении траулера «Онега» получили компенсации на 40 млн рублей
    04.05.2021 180 млн тонн по Транссибу и БАМу к 2024 году
    26.04.2021 Капитан порта Магадан разрешил подъем затонувшего судна в бухте Нагаева
    23.04.2021 30 млн рублей за золотую визу для иностранных инвесторов
    08.04.2021 Правительство вводит экспортную пошлину на подсолнечное масло
    Контейнерные перевозки Показать всё
    07.05.2021 Samskip расширяет контейнерный парк
    06.05.2021 FESCO увеличила выручку и показала чистую прибыль
    06.05.2021 Контейнерооборот Каспийского бассейна в марте 2021 года снизился на 55%
    06.05.2021 Цены на акции линий выросли на 400%
    06.05.2021 Рекордный квартал Maersk
    06.05.2021 Контейнерооборот Каспийского бассейна в марте 2021 года в деталях
    Вакансии Показать всё
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти