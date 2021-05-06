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Подводный тоннель между Таллином и Хельсинки
06.05.2021

Подводный тоннель между Таллином и Хельсинки

    • Хельсинки и Таллин хотят соединить железнодорожным туннелем под Финским заливом. Проект обсуждается уже несколько лет. Длина трассы составит 103 км, стоимость работ оценивается в 20 млрд долларов. По информации Euronews, строительство может быть завершено к концу 2024 года.

    «Туннель, конечно, длинный, но нам сильно повезло в том, что здесь отличные геологические условия – твёрдая скальная порода, гранит на всём пути от Хельсинки до Таллина, – цитирует Euronews предпринимателя Питера Вестербака. – И технически это должно быть не так уж сложно, хотя конечно, никогда не знаешь, на что наткнёшься. Но мы полагаем, что сможем бурить очень быстро, применяя новую технологию плазменного бурения – это в десять раз ускоряет процесс. Будут применяться инновации».

    Собственно, предполагается строительство двух туннелей – для грузовых и пассажирских поездов. В Финском заливе планируется насыпать искусственный остров. Сторонники проекта говорят, что он будет способствовать экономическому развитию обеих стран, но многие наблюдатели высказывали сомнения в его рентабельности.

    Видео: Euronews по-русски


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