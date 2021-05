Höegh LNG продали

Larus Holding Limited («JVCo»), совместное предприятие Leif Höegh и фондов, управляемых американским Morgan Stanley Infrastructure Partners, завершили ранее объявленное приобретение норвежской судоходной компании и оператора FSRU Höegh LNG.

Как сообщает Höegh LNG , «JVCo» завершила приобретение путем слияния всех выпущенных и находящихся в обращении акций Höegh LNG Holdings Ltd, не принадлежащих Leif Höegh & Co. Ltd. или ее аффилированным лицам.

Напомним, что акционеры Höegh LNG — Leif Höegh и фонды, под управлением Morgan Stanley Infrastructure Partners, создали совместное предприятие с равными долями под названием Larus Holding. Цель создания нового СП – частное управление компанией оператора СПГ.

30 марта текущего года на внеочередном собрании акционеры Höegh LNG проголосовали за слияние и делистинг акций. Помимо того, все акции компании, кроме принадлежащих Leif Höegh & Co. и ее подразделениям, будут аннулированы за вознаграждение наличными в размере 23,50 норвежских крон ($2,75).

С завершением слияния СП намерено провести всесторонний обзор операционной и финансовой стратегии компании и ее филиалов для укрепления финансового профиля группы. Компания тщательно рассмотрит свой интегрированный бизнес-план, включая будущие финансовые потребности, говорится в сообщении.

Höegh LNG владеет и управляет плавучими хранилищами и регазификационными установками (FSRU). Компания занимается поставками сжиженного природного газа, услугами по регазификации и транспортировке в рамках долгосрочных контрактов.