Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Грузооборот российского транспорта, 3 месяца 2021: перевозки воздушным транспортом выросли в 1,5 раза
05.05.2021

Грузооборот российского транспорта, 3 месяца 2021: перевозки воздушным транспортом выросли в 1,5 раза

    • Объем перевозок грузов российским транспортом за первый квартал 2021 года составил 1,69 млрд тонн. Это на 3,9% меньше аналогичного периода прошлого года.

    По данным Росстата, перевозки автотранспортом снизились по сравнению с 3 месяцами 2020 года на 6,9% и составили порядка 1,07 млрд тонн.

    Перевозки железнодорожным транспортом по итогам января-марта этого года достигли 307,4 млн тонн, что всего на 0,2% больше аналогичного уровня прошлого года.

    Транспортировка трубопроводным транспортом составила 300,6 млн тонн – на 2,7% выше показателя первого квартала прошлого года.

    Перевозки морским транспортом были на уровне 4,5 млн тонн – на 13,8% меньше, чем в январе-марте 2020 года.

    Перевозки внутренним водным транспортом составили 6,5 млн тонн – на 14,9% меньше показателя 3 месяцев 2020 года.

    Объем перевозок воздушным транспортом составил порядка 0,4 млн тонн. По сравнению с 3 месяцами 2020 года перевозки воздушным транспортом  выросли на 54,8%.

    В марте в сравнении с предыдущим месяцем по всем видам транспорта наблюдается положительная динамика.


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    04.05.2021
    Фрахтовые ставки из порта Усть-Луга, неделя 17, 2021
    На 17 неделе фрахтовые ставки на Балтике из порта Усть-Луга на перевозку грузов балкерами дедвейтом […]
    Только для подписчиков
    2021Усть-ЛугаФрахтовые ставки
    0
    01.04.2021
    Грузы РЖД, 3 месяца 2021: в марте существенно выросла погрузка зерна
    По итогам первого квартала 2021 года погрузка на сети РЖД составила 307,2 млн тонн. […]
    2021ПогрузкаРЖД
    0
    29.04.2021
    Импорт фармацевтической продукции в январе-феврале 2021 года
    Более подробная аналитика доступна по ПОДПИСКЕ. Подписаться По данным сервиса SeaNews ТСВТ, импорт фармацевтической […]
    2021ИмпортСтатистика таможниТСВТ
    0
    19.04.2021
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 15, 2021
    На прошедшей неделе ставки на трейде Азия – Европа снизились. На средиземноморском трейде ставки […]
    2021Фрахтовые ставки
    0
    02.02.2021
    Гетеборг увеличил контейнерооборот
    Контейнерооборот через Гетеборг в 2020 году увеличился на 0,5% до 776 тыс. TEU – […]
    2020ГетеборгГрузооборотКонтейнерооборот
    0
    02.03.2021
    Гамбург сократил грузооборот и контейнерооборот в 2020
    По итогам последнего квартала грузооборот вырос.
    2020ГамбургГрузооборот
    0
    18.03.2021
    Грузооборот российских портов в феврале 2021 года в деталях
    Февраль 2021
    Только для подписчиков
    2021ГрузооборотПОРТСТАТПорты
    0
    03.02.2021
    Грузооборот Арктического бассейна в декабре 2020 года: снизилась перевалка нефтепродуктов
    Декабрь 2020
    2020Арктический бассейнГрузооборотДекабрь
    0
    05.04.2021
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 13, 2021
    На прошедшей неделе наблюдался рост ставок на европейском и средиземноморском трейдах.  На американском направлении […]
    2021Фрахтовые ставки
    0
    22.03.2021
    Обзор мирового рынка бункеровки. 12 неделя 2021
    На 12 неделе года цены на бункерное топливо во всех исследуемых портах снизились. Так, […]
    Только для подписчиков
    2021Бункерное топливоБункеровка
    0
    26.03.2021
    Экспорт и импорт подакцизных грузов, январь 2021 год: вывоз российской водки существенно снизился
    В январе текущего года физический объем экспорта российской водки достиг уровня 63,4 тыс. декалитров […]
    2021ИмпортПодакцизные товарыЭкспорт
    0
    19.03.2021
    Внешнеторговый оборот Россия – ЕС
    Итоги января 2021
    2021Внешняя торговляЕвросоюзРоссия
    0

    • Госрегулирование Показать всё
    05.05.2021 В России временно запретили экспорт гречки
    05.05.2021 Семьи пострадавших в крушении траулера «Онега» получили компенсации на 40 млн рублей
    04.05.2021 180 млн тонн по Транссибу и БАМу к 2024 году
    26.04.2021 Капитан порта Магадан разрешил подъем затонувшего судна в бухте Нагаева
    23.04.2021 30 млн рублей за золотую визу для иностранных инвесторов
    08.04.2021 Правительство вводит экспортную пошлину на подсолнечное масло
    Контейнерные перевозки Показать всё
    05.05.2021 Контейнерооборот китайских портов в первом квартале вырос на 19%
    04.05.2021 Контейнерооборот линий через порты Прибалтики
    04.05.2021 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 17, 2021
    30.04.2021 Влияет ли размер контейнеровоза на точность соблюдения расписания?
    29.04.2021 Контейнерооборот Арктического бассейна в марте 2021 года снизился на 4,3%
    29.04.2021 Контейнерооборот Арктического бассейна в марте 2021 года в деталях
    Вакансии Показать всё
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти