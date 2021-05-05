Грузооборот российского транспорта, 3 месяца 2021: перевозки воздушным транспортом выросли в 1,5 раза

Объем перевозок грузов российским транспортом за первый квартал 2021 года составил 1,69 млрд тонн. Это на 3,9% меньше аналогичного периода прошлого года.

По данным Росстата, перевозки автотранспортом снизились по сравнению с 3 месяцами 2020 года на 6,9% и составили порядка 1,07 млрд тонн.

Перевозки железнодорожным транспортом по итогам января-марта этого года достигли 307,4 млн тонн, что всего на 0,2% больше аналогичного уровня прошлого года.

Транспортировка трубопроводным транспортом составила 300,6 млн тонн – на 2,7% выше показателя первого квартала прошлого года.

Перевозки морским транспортом были на уровне 4,5 млн тонн – на 13,8% меньше, чем в январе-марте 2020 года.

Перевозки внутренним водным транспортом составили 6,5 млн тонн – на 14,9% меньше показателя 3 месяцев 2020 года.

Объем перевозок воздушным транспортом составил порядка 0,4 млн тонн. По сравнению с 3 месяцами 2020 года перевозки воздушным транспортом выросли на 54,8%.

В марте в сравнении с предыдущим месяцем по всем видам транспорта наблюдается положительная динамика.